Agripino presenta libro sobre su vida

Monseñor Agripino Núñez puso en circulación el libro “Ahora que uedo contarlo... Memorias”, en el que narra su historia personal desde su nacimiento hasta el 2004, donde narra si vida personal y su participación en múltiples sucesos donde puso de manifiesto sus condiciones de mediador.

Uno de sus relatos en la obra es su participación como mediador en la crisis generada en las elecciones del 2004 por “propósitos reeleccionistas, quiebras bancarias y agravamiento de la crisis energética”.

La obra publicada por Núñez Collado consta de 360 páginas ilustradas con fotografías de los protagonistas de los hechos. Narra además, su paso de más de 50 años por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), desde su fundación como catedrático, vicerrector y finalmente dirigiéndola desde 1970 hasta el 2015.

El libro se divide en dos partes, la primera sobre la gestión de Núñez Collado en la primera universidad privada del país, fundada en Santiago de los caballeros en 1962.

Más de tres décadas de mediador

En la segunda parte, plasma sus más de 35 años de actuación como ente conciliador en situaciones de crisis presentadas en el país. También revela su participación en jornadas de diálogos entre gobiernos, empresarios, políticos y dirigentes sindicales.

“La primera tarea de mediación, que nos exigió mucho tiempo, ocurrió en diciembre de 1979, cuando el secretario de Educación, canceló a decenas de técnicos y maestros. Un buen día Rafael Santos, que era secretario de la ADP, me llamó y me dijo lo que estaba pasando. Me pidió que venga a Santo Domingo para que junto con Don Rafael Herrera vaya donde el presidente Antonio Guzmán para evitar una huelga general”, dijo Núñez Collado

La mesa de honor fue encabezada por la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, Monseñor Agripino Núñez Collado, el historiador Roberto Cassá, quien escribió el prólogo del libro, y José Luis Corripio (Pepín), presidente del Grupo Corripio y de la Editora Corripio, donde se imprimió la obra.

Corripio destacó las cualidades profesionales y como ser humano del religioso, a quien agradeció el gesto de permitir que su empresa haga la impresión de la obra.

Al acto asistieron funcionarios, políticos, jueces de altas cortes, legisladores, empresarios y embajadores, entre otras personalidades.