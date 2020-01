Mitos y realidades sobre el mundo tecnológico

Si cargas el móvil toda la noche, ¿se te daña la batería? ¿Las compañías de móviles ralentizan deliberadamente los modelos existentes cuando se lanza un nuevo modelo? ¿El ordenador debe apagarse todas las noches para que funcione correctamente y nos dure más tiempo? ¿Las máquinas de rayos X del aeropuerto pueden borrar la memoria del móvil? ¿Verdad o mito? ¿Qué crees?

Mantenerse al día con todos los entresijos de la tecnología en este mundo tan rápidamente cambiante puede ser difícil, ¿verdad? Es completamente comprensible (e inevitable) que algo de información falsa se deslice en la red, por aquí y por allá. Pero cuando la desinformación se convierte en un mito, puede persistir en la cultura durante años, mucho después de que haya sido desacreditada, indica una información compartida en el portal Muy Interesante que detalla los siguientes puntos.

Las máquinas de rayos X del aeropuerto pueden borrar la memoria del móvil

Los rayos X utilizados por los escáneres de seguridad del aeropuerto no borrarán ni el disco duro de un portátil o la memoria del smartphone ni dañarán la información que contiene, ya que necesitarían un imán para hacerlo. Los rayos X pueden dañar imágenes en rollos de película de la vieja escuela pero nada digital. Así que no tienes por qué preocuparte (si es que lo hacías).

A más megapíxeles, mejores fotos

La mayoría de las personas cree que las cámaras de los smartphones con más megapíxeles hacen mejores fotografías. Lo cierto es que es complicado. Una cámara con más megapíxeles puede tomar fotos con mayor resolución, pero eso no significa necesariamente que sean de mejor calidad. La lente y el sensor en la cámara del teléfono desempeñan papeles más importantes en la calidad de imagen. Por ejemplo, si tiene una lente defectuosa, obtendremos una mala imagen. Si tiene una lente defectuosa pero muchos megapíxeles, todo lo que obtendremos será una mala imagen en alta resolución.

Si cargas el móvil toda la noche se dañará la batería

¿Cuántas veces has oído esta frase? Muchos lo creen. Este mito es claramente falso. Hoy en día, cargar el teléfono toda la noche no arruinará la batería del mismo. Sí que es cierto que, hace años, la sobrecarga de las baterías de los teléfonos podía sobrecalentarlos o desgastar su ciclo de vida. Afortunadamente, tanto los teléfonos inteligentes como las baterías han avanzado significativamente desde entonces, así que no tienes por qué preocuparte.

Las compañías de móviles ralentizan deliberadamente los modelos existentes cuando se lanza un nuevo modelo

No podemos decir con seguridad que ninguna compañía de teléfonos inteligentes reduzca la velocidad del teléfono, pero es difícil probar que se haya hecho de manera deliberada. Los móviles se ralentizan con el tiempo porque los avances en software y tecnología requieren más actualizaciones del sistema que utilizan más capacidad de procesamiento. Así, estas actualizaciones estiran los límites de los teléfonos y lo hacen más lento. Este proceso ocurre de forma natural, por lo que los fabricantes de móviles realmente no necesitan ralentizar manualmente los teléfonos para convencernos de comprar un terminal nuevo. Aun así, Samsung y Apple fueron acusados de desaceleración deliberada y multados por ello en Italia. Sin embargo, incluso en ese caso, todas las compañías serían culpables por simplemente decirles a los clientes que instalasen el último sistema operativo, ya que esos sistemas se diseñaron para la siguiente generación de hardware y causaron problemas importantes al ser instalados en los teléfonos más antiguos. Pero, ¿fue eso deliberado?