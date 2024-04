Galaxy A34 o Galaxy A54: cuál es MEJOR, diferencias y precios

ESCUCHA ESTA NOTICIA

El Samsung Galaxy A34 y el Galaxy A54 son modelos muy similares y esto puede causar confusión entre las personas que estén en dudas de adquirir un celular de gama media a un buen precio. Si ya tienes un presupuesto, pero no sabes cuál de estos dos es la mejor opción, a continuación, te vamos a ayudar a tomar una decisión. Conoce sus principales características y qué aspectos los hace diferentes.

Vamos a empezar hablando de las diferencias notorias que existen en su diseño. El Galaxy A34 cuenta con una carcasa de plástico y no de vidrio como la del A54. Por ello, en algunas plataformas puede resbalarse con facilidad. Asimismo, destacar que en el A54 se tiene un agujero especial para la cámara frontal, mientras que en el A34, el notch es parte de la pantalla.

Le recomendamos leer 10 tips y trucos para desbloquear el potencial infinito del Samsung Galaxy S24

¿Qué hay de la diferencia de tamaño? Pues bien, explicarte que el Galaxy A34 es un poco más grande, con 6,6 pulgadas, mientras que el A54 mide 6,4 pulgadas. Al ser tan similares, creemos que el tamaño no pueda inferir en tu toma de decisión. Sin embargo, un dato a tener en cuenta es que las cámaras traseras del A54 no permiten que esté el teléfono sobre una superficie plana sin tambalearse, debido a que los lentes sobresalen del cuerpo.

Diseños del Galaxy A34 y Galaxy A54

Galaxy A34 cuesta: 255 dólares en Amazon.

cuesta: 255 dólares en Amazon. Galaxy A54 cuesta: 314 dólares en Amazon.

¿En qué se diferencia el Galaxy A34 y Galaxy A54?

Principalmente, la diferencia está en sus cámaras y el rendimiento, siendo el Galaxy A54 mucho mejor que su similar A34. Los colores son más reales, cuentan con un contraste más acentuado y el desenfoque de cerca es más real. Si eres de las personas a las que les gusta capturar cada detalle, sin duda alguna, el A54 es la mejor opción para ti.

Fotografías tomadas en Galaxy A34 y Galaxy A54

Ahora, si hablamos de los videos, la estabilización de ambos celulares no es la mejor aún cuando entre sus especificaciones se indica que cuenta con estabilización óptica. Podemos concluir con que la cámara del Galaxy A54 es mucho mejor y si eres de las personas que solamente buscan buenos resultados en las fotografías, ya sabes cuál elegir.

Le recomendamos leer Cinco atributos de la Galaxy Tab S9 que elevarán tu experiencia conectada

En cuanto al rendimiento, la diferencia es demasiado mínima. Al navegar por aplicaciones, páginas webs o incluso videojuegos, no podrás notar un salto entre uno y otro. La experiencia de navegación no es mala, pero en el Galaxy A34 puedes tener algunos parones si estás usando el teléfono durante mucho tiempo. Mientras que el Galaxy A54 existen algunos juegos que pueden no abrirse, incluso después de varios intentos o reiniciando el equipo.