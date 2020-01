La expareja sentimental del intérprete de música urbana, Edward Bello, mejor conocido como “El Cata”, informó que desestimó la querella por violencia de género que había interpuesto en su contra. Mientras el artista está a la espera que se le conozca medida de coerción.

Scarlet Almanzar, de 27 años, aseguró a CDN, canal 37, que desconoce los motivos por los que el artista está bajo presión debido a que el pasado día 7 ella desestimó la querella.

“Ya yo desistí totalmente de este caso, yo me presenté aquí sin mi abogado porque realmente no lo necesito, no corro peligro con esa persona”, enfatizó Almanzal al asegurar que “ya no tiene nada en su contra”.

Sostuvo que desistió del caso porque ella no tiene ningún problema con “El Cata” y negó que el artista la haya agredido.

Te recomendamos: “El Cata” en Palacio de Justicia a espera de medida de coerción

“Hubo un pequeño inconveniente, cosas de pareja, se resolvió exactamente como cosas de pareja”, manifestó.

Mientras se espera que la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente del Distrito Nacional le conozca medida de coerción al interprete de "Ella es loca con su tiguere".

"El Cata" fue apresado la tarde del miércoles y trasladado a la Unidad de Violencia de Género del Distrito Nacional, acusado de violencia de género en contra de su expareja.