La controversia marcó la muerte de Jerry Vargas, “El Nazareno”

Con la muerte del merenguero Jerry Vargas, ocurrida el pasado sábado 18, llegó una controversia que marcó el seno familiar de popular merenguero de la llamada época dorada del merengue.

Y es que Sugey Vargas, una de los cinco hijos de “El Nazareno”, fue acusada de apropiarse de 10 mil pesos y gastarlos en otras cosas. Este dinero había sido aportado por el merenguero Pochy Familia, a través de la Sociedad de Dominicana de Artistas, Cantantes y Ejecutantes (Sodaie) para los gastos correspondientes a las honras fúnebres.

Sin embargo, a través del programa “Las exclusivas con José Peguero” se defendió expresando su versión y mostrando algunas pruebas. Aseguró que Pochy Familia, diciembre pasado entregó 30 mil pesos a su padre, para tales fines y negó haber recibido esos 10 mil pesos.

“Recibí el dinero el lunes en la mañana, yo me puse un poco mala..., hablé con ella directo (con Ivette Melendes, esposa de Jerry) le expliqué mi situación y ella lo que me dijo fue ‘está todo pago lo de tu padre, la lápida está paga, coge la mitad y envíame la otra mitad”, sostuvo.

En conversación con elCaribe, la viuda de Vargas reconoció que Sugey le devolvió 5 mil pesos, sin embargo negó que ella llegara a algún acuerdo con la hija de Vargas y mostró indignación por la forma en que se manejaron las cosas. Entiende que la situación debió manejarse dentro del seno familiar.

“Yo procedía coger el dinero y puedo decir que es lo único que ha pasado por mis manos. No puse de acuerdo con nadie, cuando ella me dijo que usó los 5 mil pesos (…) le exigí que me enviara el resto”, aseguró.

Niega crisis económica

Sin embargo, Ivette aclaró que al momento de su muerte, Jerry Vargas no estaba pasando crisis económica, como se ventiló en algunos medios de comunicación.

“Jerry nunca pasó hambre, a Jerry nunca le faltó un medicamento y una de la razones que porque bajo la empresa en la que yo trabajo, mensualmente me suplían los medicamentos y los días 30 de cada mes me los descontaba de mi cheque”, explicó.

Dijo que al ver su cuadro de salud, procedió a comprar un panteón en el Cementerio Cristo Redentor para asegurar que su esposo tenga un entierro digno.

Reveló que al momento del deceso de Jerry, el locutor Chico Sandy estuvo presente y fue quien donó el ataúd para su esposo.

Apuntó que en ningún momento la familia solicitó ayuda para las horas fúnebres de Geraldo, nombre real del artista.

“No es que no estaba abierta a recibirla porque Jerry se debía al público, pero no en el grado en que lo pusieron, de que él estaba de limosna”, dijo.

Dos años de sufrimiento

Ivette Meléndez, viuda del merenguero, explicó que el intérprete de éxitos como “El hijo de la ruta”, “Ojitos mexicanos” y “El cubanito” empezó a padecer de problemas de salud hace dos años con su primer diagnóstico y desde entonces su salud se fue deteriorando.

En diciembre pasado “El Nazareno” sufrió su primera trombosis, luego un derrame cerebral, un paro cardiaco que los mantuvieron postrado en cama hasta el momento de su muerte.

“Jerry peleó hasta el último momento, al él lo revivieron con electro shock en la Clínica Cruz Jiminián (…) a lo último creo que mi esposo se rindió”, aseguró Ivette.

Sobre la lápida

La dama aclaró que la lápida no fue colocada en el sepulcro de su esposo el mismo día de su entierro debido a que estaban esperando que cemento secara porque le colocarán una hecha en mármol, que fue donada por el artista visual Tony Almonte, quien la hizo y diseñó, a quien agradeció el gesto.

El intérprete falleció el sábado en la Clínica Cruz Jiminián, a los 65 años de edad.