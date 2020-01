Jesús Vásquez: PRM no permitirá compra de votos

El coordinador general adjunto de la campaña de Luis Abinader, advirtió que el PRM tendrá equipos que trabajarán los días de las votaciones para denunciar en el terreno de los hechos, a quienes se dediquen a comprar cédulas.

Jesús Vásquez Martínez aclaró que el PRM nunca se ha dedicado a esa práctica, pero fue enfático en señalar que impedirá que otros cometan esa acción delictiva.

Agregó que los perremeístas enfrentarán y denunciarán esa práctica de la cual se han hecho eco la iglesia Católica y la sociedad civil.

Entrevistado en el programa D´Agenda, el dirigente político insistió en que presentarán al país y al mundo las acciones en que incurra el partido morado, que por demás es un hecho castigado por la ley, “pero como para ellos no hay leyes entienden que no se le puede aplicar ninguna sanción”. Lamentó que no se haya aplicado ninguna sanción al candidato oficialista por el uso indiscriminado de los recursos del Estado.