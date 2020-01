Bartolomé Pujals dice la alcaldía solo ha hecho una política de “parches”

Santo Domingo. RD.- El candidato a alcalde del Distrito Nacional por el Partido Alianza País (ALPAIS), Bartolomé Pujals, dijo que de ganar la candidatura su prioridad será darle punto final a esa política de parches que no solo ha hecho esta gestión, sino que, según él, se ha venido haciendo desde hace 25 años, ignorando los problemas fundamentales de la ciudad.

En una entrevista realizada en el programa “Lenis Opiniones”, Pujals, dijo que de ser elegido como alcalde cambiaría todo ya que “el ayuntamiento no ha cambiado ni siquiera si organigrama. El ayuntamiento tiene una dirección de innovación donde tiene 15 bailarinas e instructores de zumba nombradas, entonces cuando ni siquiera se ha cambiado el organigrama, sino que se está gastando como gastaban los otros alcaldes lo que hemos tenido es una persona que ha venido a administrar el caos, nosotros venimos a transformar el caos”, explicó.

Por otro lado, aclaró su posición con respecto a los comentarios que se han hecho sobre si la marcha verde era o no un movimiento político. “Yo creo la que marcha verde sí era política de manera partidista, porque el proclamo de marcha verde, precisamente la consigna de que la impunidad no es un hashtag, es la necesidad de darle fin a un sistema político que no representa a una gran parte de la población y darle apertura a una nueva forma de gestionar”.

Al ser cuestionado por la conductora del espacio, la abogada y politóloga Lenis García sobre el tema del aborto, respondió que considera que el derecho a decidir de las mujeres es una cuestión que no puede esperar más en este caso el derecho a decir en base a las tres causales “yo creo que esa es una discusión que hemos avanzado mucho que no puede ser que porque ciertos sectores han impedido la posibilidad de que tengamos un Estado laico, es decir que separe la religión del Estado, muchas mujeres estén muriendo, porque al final las que se están muriendo aquí son las mujeres pobres”.

Así mismo habló sobre su posición con relación al controversial tema del matrimonio gay.

“El tema del matrimonio igualitario yo estoy personalmente de acuerdo, ahora yo creo que esa es una discusión que todavía no se ha generado en la sociedad dominicana, que tiene que avanzarse, para eso tiene que haber representantes, ha habido candidatos que son abiertamente de la comunidad LGBTI, yo creo que tienen derechos como todos los otros ciudadanos y esta sociedad tiene que resolver primero una serie de problemas de fondo que es un problema democrático que hay aquí, el problema democrático implica, primeo en el tema de la competencia es una representación que representa a grupitos y no representa a todos los otros”, explicó.

Sobre la Junta Central Electoral dijo no tenerle confianza porque han violado su propia legalidad y también destacó que de salir electo trabajaría en la creación de espacios públicos adecuados, organizaría el transporte público, crearía una industria del reciclaje, puntos verdes para que la gente entienda como se va a clasificar, capacitaría a la ciudadanía, programas de concientización, incentivos para que la gente entienda que lo que está haciendo en sus casas con el reciclaje tiene un valor, entre otras cosas.

"Lenis Opiniones" se transmite los domingos a través de RNN canal 27 a las 8:00 de la noche.