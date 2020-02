Esperan ofertas puntuales en dos o tres meses para vender acciones de Punta Catalina

El ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, aseguró este jueves que en un período de entre 60 y 90 días se tendrán propuestas puntuales de empresarios interesados en acciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC).

Sobre la posibilidad de vender parte las acciones (50%) se ha venido hablando desde diciembre de 2018. El propio ministro Guerrero Ortiz fue una de las personas que se refirió al tema.

La construcción de la obra, ubicada en la provincia Peravia, está a cargo del consorcio conformado por las empresas Odebrecht-Technimont-Estrella.

“El proceso va muy bien”, le aseguró el funcionario al periodista Pablo García, de Diario Libre, Cuando éste le preguntó sobre la cuestión. Lo hizo aprovechando que estuvo presente junto a otros colegas en una rueda de prensa a la que convocó Hacienda para presentar el resultado de las finanzas públicas del año 2019. Es costumbre ya que a inicios de año la institución ofrezca ese informe.

“Cuando estimábamos que el período para la venta de acciones iba a ser cubierto en no más de nueve meses, partíamos de la fecha que teníamos por parte del contratista para la terminación de la obra y de la puesta en operación de las dos unidades que conforman esa Central Termoeléctrica. Pero la realidad es que hubo un retraso en la construcción de unos meses y hasta tanto las dos unidades no estén operando decidimos no sacar al mercado la venta de la planta”, sostuvo Donald Guerrero Ortiz.

Sostuvo que con la entrada de la Central Termoeléctrica, cuya inauguración será este mes de febrero, permite disminuir el costo de generación promedio al que compran las empresas distribuidoras -por un lado- y por el otro, generará beneficios para el Estado, en término de su participación accionaria como socio de esa empresa, que disminuirá la necesidad de transferencias al sector eléctrico”, sostuvo.

Explicó que la inauguración (este mes de febrero) se hará tan pronto se abra la ventana que la ley electoral establece para inauguraciones por parte del presidente de la República.

“Es decir que a partir de las elecciones municipales el Presidente establecerá una fecha para inaugurar la planta y una vez eso ocurra, pues podremos avanzar de manera cierta, en término de la licitación para la venta de acciones”, expresó.

Y agregó: “El proceso va muy bien y estamos confiados en el interés que habrá de manifestarse. Desde ya hemos comenzado a tener noticias de inversionistas que quieren ser parte de esa importante unidad termoeléctrica”.

Dejó claro que la licitación que se realice para vender parte de Punta Catalina es pública e internacional y el Ministerio de Hacienda, ni el Gobierno como tal entra en negociación directa ni recibe ofertas directas de ningún sector, ni del país ni internacional que quiera participar en el concurso. “El proceso lo lleva una firma de Nueva York que anunciamos y todas las ofertas y el proceso deben presentarse frente a ellos, que tienen el mandato de la República para ese proceso.

El 4 de diciembre de 2019 se informó que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) será propietaria del 99.2% en Punta Catalina y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) del 0.8%, para lo cual se hizo un aporte de capital de US$622.0 millones, y se asumió una deuda de US$1,750.9 millones con el Estado.

En total, esos recursos completan los RD$2,372.9 millones invertidos en la obra.

La decisión se tomó en asambleas generales extraordinarias en las que las tres empresas distribuidoras de electricidad (Edenorte, Edesur y Edeeste) aprobaron la cesión de sus derechos de las dos plantas a carbón a la CDEEE.