Reinaldo Pared: “Jamás he actuado por resentimiento”

Santo Domingo.- El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, respondió al periodista José Báez Guerrero, quien a través de su cuenta de Twitter, escribió que “la política del resentimiento es terrible”, refiriéndose al miembro de Partido de la Liberación Dominicana.

Báez Guerrero dijo que Pared Perez, creía merecer la candidatura del PLD, más que Gonzalo Castillo, por lo que coquetea con irse de vicepresidente del exmandatario Leonel Fernández o con el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader.

“Jose Baez Guerrero La política del resentimiento es terrible. Dizque @reinaldoparedp, protegido siempre por @DaniloMedina, quien creía merecer más que @Gonzalo2020RD la candidatura del @PLDenlinea, coquetea con irse de vice de @LeonelFernandez o @luisabinader. ¿Cuántos votos aporta? ¡Guay! #jejeje”, sostuvo Guerrero.

Por su parte, el secretario general del PLD pidió que “no me atribuyas conductas y actitudes que nunca he abrigado y jamás he actuado por resentimiento en mi vida”, y aseguró que tiene un alto concepto de la dignidad.