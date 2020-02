Josué Domínguez, clasificado para los Juegos Olímpicos, habla con elCaribe sobre su preparación para la importante cita

Josué Domínguez vive aún un sueño del que no le gustaría despertar. Clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio era una encomienda que se había trazado y la cumplió. A base de esfuerzo y entrega, Domínguez inició un largo recorrido por diferentes certámenes internacionales, que incluyó, a su juicio, el más importante, el Campeonato Toyota US Open, celebrado en diciembre pasado en la ciudad de Atlanta.

“Ahí fue que comenzó ese sueño”, relata Domínguez a elCaribe. “La emoción es grande al saber que vas a representar a tu país en un evento tan grande como son los Juegos Olímpicos y a darlo todo para lograr un buen trabajo allá”, agregó.

Sostuvo que para salir por la “puerta grande” en Tokio, mantiene una ardua rutina de preparación en el centro acuático del Brigham Young University (BYU), ubicado en la ciudad de Provo, del estado de Utah, en los Estados Unidos, centro donde también cursa su segundo año de la carrera de psicología deportiva.

“Mi preparación me ayuda mucho, ya que represento a la universidad en diversas competencias en los Estados Unidos.

Tanto yo como mis entrenadores siempre tenemos la mente puesta para los Juegos Olímpicos. Esto no me ha afectará de forma negativa en mi preparación para los Juegos Olímpicos. He visto muchos nadadores haciendo lo mismo y su desempeño en los Olímpicos ha sido excelente, por lo que espero salir por la puerta grande en Tokio”, señaló el nadador nativo de Santiago de los Caballeros.

Domínguez sostiene que la preparación que lleva a cabo es diferente a la que desarrolla con el equipo de natación universitario de la NCAA (National Collegiate Athletic Association) de los Estados Unidos.

“En la NCAA se compite en piscina de 25 metros la cual es diferente a las olimpíadas que es una de 50 metros. Por eso he estado enfocándome más en tener una buena participación en la liga universitaria ya que por el tipo de piscina se requiere de una preparación mucho más diferente”, expuso el atleta de 22 años cuya especialidad es la modalidad de los 100 metros pecho.

No quiere estar solo en Tokio

Hasta el momento, la natación dominicana solo tiene un representante clasificado para los Juegos Olímpicos. Josué espera que ese registro pueda aumentar en los próximos meses.

“Esperamos que el número suba. Hay varios nadadores que están cerca de hacer la marca y creo que algunos podrán lograrlo. Estoy seguro que no seré el único representando la natación dominicana en los Juegos Olímpicos”, dijo Domínguez.

Entre las señaladas para integrar la selección está Krystal Lara, ganadora de la medalla de bronce en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia en 2018, con un tiempo de un minuto, un segundo y 39 décimas.

“El tiempo con el que ella ganó el bronce en Barranquilla, es la marca que se establece para estar en las olimpíadas. Para estar Tokio, ella solo tiene que repetir o mejorar esa marca, que es la mejor que tiene”, apuntó Josué.

Sobre el coronavirus

Mucho se ha estado hablando de una posible cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio debido a la propagación el Coronavirus, epidemia que ha cobrado la vida de al menos 900 personas en China.

“La verdad que no me he puesto a investigar mucho sobre este virus, pero con Dios mediante no creo que eso vaya a afectar los juegos, siempre y cuando se estén tomando las medidas necesarias para prevenir este problema”, dijo el nadador dominicano.