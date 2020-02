JCE suspende elecciones municipales a nivel general

La Junta Central Electoral decidió suspender las elecciones municipales de este domingo a nivel general debido a los problemas técnicos que han presentado los equipos del sistema del voto automatizado en algunos centros de votaciones.

"La Junta Central Electoral ha decidido y decide en este momento, siendo las 11:11 de la mañana suspender las elecciones a nivel general, tanto en lo que tiene que ver con el voto automatizado como los municipios que llevan la boleta física. Oportunamente, en consulta con el liderazgo nacional la Junta Central electoral hará la convocatoria extraordinaria correspondiente si fuera el caso para que estas elecciones municipales se celebren", dijo tras sostener un encuentro con los delegados de los partidos políticos de oposición con el objetivo de buscar una salida conjunta a los inconvenientes presentados a primeras horas de las votaciones en aquellos recintos electorales donde se aplica el sistema de voto automatizado.

Asimismo, Castaños Guzmán adelantó que abrirá una "profunda investigación" para determinar qué fue lo que sucedió y los reales motivos que no permitían que algunas boletas no se cargaran correctamente.

Presidente del organismo electoral pidió excusas, sin embargo, dijo que enfrentarán todas las consecuencias.

Declaraciones integras del presidente de la JCE

Desde la prima noche de ayer la Junta Central Electoral, al momento que procedía a la instalación de las maquinas y las mesas que corresponden al modelo del voto automatizado, comenzó a advertir la inconsistencia de que la boleta marcada en cada uno de esos colegios electorales, que esa boleta tenía un problema, un error y es que la misma, más o menos la mitad de los colegios subían incompletas.

Tratamos durante toda la noche de corregir este error, siendo el mismo corregible. En tanto, técnicamente hay tres situaciones: el clonado, estaba bien; el padrón de cada uno de estos colegios, eso estaba bien; pero la boleta, en más o menos la mitad de esas mesas no subió, no se conformó completa.

Sin una boleta que no esté completa para todos los partidos, esas elección no se puede celebrar por razones elementales.

Es una verdadera pena que esto haya ocurrido, pero la verdad, es la verdad y los hombres y las instituciones antes de continuar pretendiendo tapar el Sol con un dedo, han de tener el valor de decir las cosas como son.

18 municipios que concentran el 62 por ciento de los electores, 140 municipios que concentran el 38 por ciento de los electores. Qué pena! porque esos 140 municipios que llevan hoy el voto manual no tienen ningún problema, pero se hace muy difícil que no hay prácticamente inconveniente, el hecho de suspender las elecciones en los grandes municipios, el voto automatizado o los defectos que hemos mencionado en este momento y dejar abiertos 140 municipios que estarían pagando, siendo justos por pecadores, pero esto de suspender solamente uno de los niveles, dejando la elección a nivel nacional abierta, no deja también de tener sus inconvenientes y sus inconsistencias.

Consultado, auscultado, el parecer de la dirigencia nacional, hasta el momento ya por los líderes como tal, como por sus delegados acreditados acá, en la Junta Central Electoral, la verdad es que no tenemos una unanimidad de criterio, pero la Junta Central Electoral ha decidido y decide en este momento, siendo las 11:11 de la mañana, suspender las elecciones a nivel general, tanto en lo que tiene que ver con el voto automatizado, como los municipios que llevan la boleta física.

Oportunamente en consulta con el liderazgo nacional, la Junta Central Electoral hará la convocatoria extraordinaria correspondiente si fuera el caso para que estas elecciones municipales se celebren.

Igual, vamos a iniciar una profunda investigación de qué fue lo que sucedió, por qué esas boletas no se cargaron correctamente, y ha llevado a esta institución a este momento de trance y al pueblo dominicano también.

Pedimos en la medida de lo posible excusas, pero afrontamos todas las consecuencias y se suspenden las elecciones municipales, desde este momento en todo el país. Muchas gracias.