Faride acusa al Gobierno de desconsiderar a la oposición política

Santo Domingo.- La diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful condenó este martes que desde el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se quiera acusar a la oposición política de “orquestar el sabotaje al voto automatizado”.

La también comunicadora abogó por un pacto político y dijo que no se justifica Junta Central Electoral (JCE) que la convocará a nuevas elecciones municipales sin consultar con los partidos y los actores que participarán del proceso.

Criticó además en una entrevista en el programa radial el Sol de la mañana, que todas las vías institucionalizadas del país estén controladas y/o secuestradas por el PLD, lo que impide que la vida democrática de la nación tome su curso.

Raful aseguró que el Partido Revolucionario Moderno y el pueblo dominicano han sido los afectados con la suspensión de las elecciones municipales. Además acusó al Gobierno de desconsiderar a la oposición política.

Ayer la abogada en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente:

La democracia NUNCA será cancelada.

Hoy, en un hecho histórico y vergonzoso, el pueblo dominicano ha presenciado el irrespeto y la irreverencia de los que se aferran al poder a costillas del trabajo y el dinero del pueblo.

La indignación que hoy sentimos debe ser el combustible que nos impulse a seguir luchando por nuestros derechos. En vez de perder la esperanza debemos de unir nuestras voces y exigir que la JCE asuma su responsabilidad y las consecuencias de este atropello a la democracia y la ciudadanía.

El PLD ha demostrado en estos 20 años que el secuestro institucional es su forma de operar y no está dispuesto a aceptar la voluntad popular. Vienen "tiempos recios"; este es solo el principio.

No nos van a reducir. No nos van a intimidar. No nos van a amedrentar. No nos van a distraer.