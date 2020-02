Santiago Matías: “Todo el mundo sabe de mis aportes y el amor por mi país “

Santo Domingo.- Luego de recibir críticas en las redes sociales, tales como “Santiago se unió, pero no Matías”, el joven empresario Santiago Matías respondió a los comentarios, afirmando que todos conocen cuales han sido sus aportes y del amor que siente por el país.

“Para los que verdaderamente creen en mi...Saben qué?, si quieres darme unfollow, mete mano, si quieres desuscribirte en Youtube, mete mano, pero te dejo claro que lo mío es trabajar, no he atracao’ y no he matado a nadie. Todo el mundo sabe mis aportes y el amor por mi país”, escribió en su cuenta de Instagram.

Afirmó que es un dominicano que cree en su Nación y que aunque ha tenido la oportunidad de vivir en el exterior, se ha negado. Explicó que todo lo que tiene es gracias a sus seguidores y que trata de ayudar a los demás y de dar lo mejor sin recibir nada a cambio. “No tengo fundación y del dinero que genero gracias a ustedes trato de ayudar con lo que se pueda sin buscar sonido”, agregó.

De igual modo, sostuvo que la democracia consiste en respetar el pensamiento del otro, pero que en estos momentos lo único que se está propagando es el odio entre los mismos dominicanos.

Asimismo, dijo que en las próximas elecciones puede ganar cualquier partido político, pero que si las personas no se educan y luchan por sus derechos, no habrá ningún cambio.

Hizo un llamado a todos los ciudadanos a no dejar que en estos momentos los dirigentes políticos separen a la población.

Dijo que respeta a todos aquellos que son parte de las protestas, pero que estará cubriendo como medio de comunicación las convocatorias de diferentes países.

Del mismo modo, expresó que espera que el próximo 15 de marzo se animen a votar por los cambios que cada uno está exigiendo.