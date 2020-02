Técnico de Claro envía mensaje de agradecimiento

El técnico Manuel Regalado, quien fue implicado en el presunto "sabotaje" realizado a los equipos del voto automatizado utilizados en las suspendidas elecciones del 16 de febrero, envió este lunes un mensaje de agradecimiento al pueblo dominicano, a su familia, iglesias y a la empresa telefónica Claro.

En un video que circula en las redes sociales aclaró que enviaba ese mensaje porque no había tenido la oportunidad de agradecer por todo lo que hicieron por él.

A continuación mensaje íntegro:

En primer lugar nuestro señor Jesucristo, quien fue el arquitecto, el diseñador de una salida idónea para mi situación. A mi familia que siempre estuvo conmigo y a los que estaban lejos que estuvieron dando al día a día sus oraciones.

En segundo lugar, quiero dar gracias a las iglesias que oraron y que pusieron mi situación en las manos del Señor.

A ti pueblo dominicano porque en todo momento y en cada lugar te adueñaste de mi proceso y de mi situación y no importando las informaciones que salían levantaba la cara y te adueñaste, tal y cual como si estuvieras a mi lado.

Claro Dominicana entré a trabajar a tus filas entendiendo que eras una simple empresa. ¡Oh qué destino! Resultaste ser una familia, gracias por lo que hiciste y por lo que has hecho.

Yo no soy político, no me gusta la política, pero soy dominicano y amo mi nación.

Dios, patria y libertad.