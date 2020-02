Obispo saluda decisión de jóvenes de salir a defender la democracia

SAN FRANISCO DE MACORIS. - Al conmemorarse el 176 aniversario de la Restauración de la República el obispo Fausto Ramón Mejía Vallejo, saludó la decisión de miles de jóvenes que en los últimos días se han manifestado en el país para defender la democracia, y que no quede impugne la situación electoral que provocó la suspensión de las elecciones municipales en todo el país el pasado l6 de febrero.

Mejía Vallejo, al valorar el gesto de los jóvenes que han salido a defender los valores de la democracia, llamó al pueblo dominicano a reflexionar y pensar en lo que podemos hacer para engrandecer nuestra patria, para purificar la libertad y la democracia que tanto sacrificio le ha costado a hombres y mujeres de nuestro país.

El prelado católico al pronunciar una homilía en el tedeum con motivo de la celebración del día de nuestra Independencia Nacional, sostuvo que es necesario que echemos a un lado, la enfermedad del individualismo o del yo, para pensar más en lo que tenemos que hacer en favor de nuestra familia, y de la sociedad.

‘’Nos alegra que nuestros jóvenes estén despertando y pensando más en sus deberes y derechos en sus responsabilidades, en vez de estar metidos en discotecas y en otras actividades que tanto les perjudican, ojala que no sea una fiebre momentáneas, y que no sea el can y el figureo que nos motiven; que sea el Espíritu Santo que los conduzca hasta su madurez y el realismo, para que así un día tengamos la sociedad y el país que todos queremos y deseamos’’ proclamó Mejía Vallejo.

En su homilía el obispo de esta diócesis exhortó fervientemente a la sociedad francomacorisana y sus instituciones que forman parte de esta sociedad a detenerse y tomar la sabia decisión de comenzar a trillar el camino de la responsabilidad, para comenzar a vivir de una manera nueva los valores, sociales económicos, políticos, culturales y religiosos.

Estableció que es importante dejarnos conducir por el amor y la búsqueda del bien común, deponer y tirar lejos de nosotros todo tipo de orgullo, individualismo y división; y que entendemos que somos hermanos y que nuestra grandeza estará siempre en la capacidad que tengamos se servir, porque dice el maestro ‘’ hay más alegría en dar que en recibir’’

"Que sea el Espíritu Santo que mueva corazones, para que cambiemos lo que tengamos que cambiar, y haciendo un acto de humanidad y de disponibilidad ni para cumplir con eso", indicó.

Resaltó que en el día de nuestra Independencia Nacional hablar de la patria es hablar de uno mismo. Porque todos llevamos dentro en los más profundo de nuestro ser ese sentimiento de pertenencia a su tierra, a ese solar que nos vio nacer que nos vio crecer, que es difícil arrancar del corazón.

"Hoy celebramos el día más significativo de nuestra dominicanidad, celebramos el 176 aniversario de nuestra Independencia Nacional. Y digo que es el día más significativo, porque hablar de la patria es hablar de si mismo, de nuestra identidad y de nuestros valores’’, expresó.

El obispo Fausto Ramón Mejía Vallejo exhortó al pueblo dominicano a vivir los valores trascendentales del Espiritad que motivaron a Duarte para darnos el legado de la República Dominicana, tale como la fe en la Santísima Trinidad, modelo de la comunión y espíritu de superación, la libertad y el honor, la austeridad y el sacrificio, la honradez, la honestidad, y la justicia, la humildad y la capacidad de sufrimiento, y sobre todo, la perseverancia en los principios ético y morales.

Mejía Vallejo, destacó que los forjadores de nuestra independencia fueron hombres que siempre estuvieron dispuestos al amor la libertad que es una de las más fuertes aspiraciones del ser humano de todos los tiempos.

El día de la Independencia Nacional se celebró aquí con un conjunto de actividades encabezado por la Gobernación de la Provincia Duarte, el ayuntamiento municipal, las Universidades Católica Nordestana, Universidad Autónoma de Santo Domingo reciento San Francisco, el Ministerio regional de Educación, cuerpo de bomberos y otros organismos.

Los actos se iniciaron con la celebración de el izamiento de la bandera nacional frente al ayuntamiento con un pelotón del Ejercito Nacional así como un desfile estudiantil

De igual formar se realizo un acto en el parque Duarte donde se depositaron ofrendas florales.

Aquí hablaron el alcalde Antonio Díaz Paulino, quien destaco el valor de nuestros independentistas, también el profesor Roberto Santos Hernández presentó un amplio perfil de los hombres y mujeres que lucharon por la Independencia Nacional.