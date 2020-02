¿Cómo hacen todos aquellos que cumplen años un 29 de febrero?

A estas alturas, casi todos saben que este 2020 es año bisiesto. Pero, ¿por qué se llama así? ¿quién lo inventó? ¿por qué ocurre cada cuatro años? Y sobre todo: ¿cómo lo hacen todos aquellos que cumplen años solo los 29 de febrero? ¿Qué día les felicita Facebook en los años no bisiestos? Todas estas preguntas que le inquietan en un día como hoy, querido lector, serán contestadas.

De acuerdo con la NASA, la tierra rota 365,2422 veces durante una órbita completa alrededor sol, por lo tanto, un año no dura exactamente 365 días, sino que se le suman 5 horas, 59 minutos y 16 segundos. Durante tres años contamos 365 días y es en el cuarto cuando recuperamos el día que falta. Si no agregáramos ese 29 de febrero, las estaciones acabarían hechas un desastre y después de unos cientos de años la Navidad caería en mitad del verano o al revés en el hemisferio sur. De hecho, si no existieran los años bisiestos, este 29 de febrero de 2020 estaríamos a 15 de julio de 2021.

¿Bis sextus suena a bisiesto?

De acuerdo con el libro Time Measurment and Calendar Construction (Medición del tiempo y fabricación de calendarios) de B. Richmond, la culpa fue del emperador Julio César, quien, en el siglo 1 a.C., encargó a los astrónomos mejorar el antiguo calendario juliano, pues no era lo suficientemente preciso. Para introducir su novedad - el maravilloso año bisiesto - , Julio César intercaló un día entre los días que hoy llamamos 23 y 24 de febrero.

Este día adicional fue llamado bis sextus dies ante calendas martii, es decir, "repítase el sexto día antes del primer día del mes de marzo", y el año que contenía ese día se llamó bis sextus, según explica el libro Perennial Calendar (El calendario perenne) de T. Forster. En 1582 sufrió algunas modificaciones impuestas por el papa Gregorio X, que dio origen al calendario gregoriano que usamos hasta hoy.

¿Y qué pasa con las notificaciones de Facebook cuando no es año bisiesto? Los amigos de Bettie Varela se sorprendían de ser notificados el 28 de febrero y el 1 de marzo: “para aquellos envidiosos que decían que no tenía día para festejar mi cumpleaños, pues tengo dos”, bromeaba con sus amigos.

Rocío Piña, que hoy cumple 24 años, nunca ha podido validar las promociones de los restaurantes en los que el día de tu cumpleaños te ofrecen alguna comida o bebida gratis. “Los 29 de febrero me dan felicidad porque ahora sí es mi cumpleaños y este en particular lo voy a festejar, pues mis compañeros de generación me dicen que nunca les tocó que tuviera un cumpleaños real”.

Cerca de la frontera con México, en Anthony, Texas, Rocío, Bettie, Karla y Fran podrían sentirse como en casa, al menos el día de su cumpleaños. En 1988 dos vecinas de la localidad propusieron a Anthony como la Capital Mundial del Año Bisiesto y desde entonces cada 29 de febrero se realiza un festival de cuatro días que incluye una enorme cena de celebración para todos los que cumplen años.

Mala fama de los años bisiestos

Los años bisiestos no tienen muy buena fama y es que han coincidido con acontecimientos trágicos como el hundimiento del Titanic (1912), el comienzo de la Guerra Civil en España (1936), el asesinato de John Lennon (1980) , de Gandhi (1948) y de Martin Luther King (1968). En 1812, Napoleón perdió 500.000 hombres en la invasión a Rusia, en la llamada ‘Guerra Patriotíca de 1812’, solo sobrevivió un 20% del ejército de la Grande Armée, lo que constituyó el mayor fracaso del militar francés.