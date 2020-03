Yeni Berenice, qué va…

¿Qué proponen a Yeni Berenice Reynoso para que sea Fiscal Electoral? Que no sueñen con eso, pues el PLD jamás la aceptaría, por la sencilla razón de que esa chiquitica no sería una incondicional de Jean Alain ni de nadie. Jamás. Por la sencilla razón de que esa mijijita, así como se ve, no se prestaría a ninguna vagabundería. Nunca. Por la sencilla razón de que esa mujercita pega más duro que Mano de Piedra, sin importar que el delincuente sea super Ministro o funcionario de la Junta. Olvídese de eso. Porque, en fin, esa chiquitica no cae bien en el Palacio Nacional.