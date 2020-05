Usuarios de servicio eléctrico denuncian alta facturación

Que el monto de la factura eléctrica subiera era casi previsible en tiempos en que mucha genteha estado confinada en sus hogares por la pandemia, pero que se haya duplicado –y en algunos casos triplicado y cuadruplicado por encima de lo normal- era impensable.



Pues precisamente ese tema está generando gran preocupación y enojo entre los usuarios de Edesur, Edeeste y Edenorte por considerarse exagerado. Se han dado casos (las denuncias están por redes sociales y por otros lados donde las empresas pueden verlas) de gente que no está en casa y por tanto está consumiendo menos o nada y la factura de marzo y abril resultó ser más elevada que la de febrero, cuando llevaban la cotidianidad del hogar.

La empresa Distribuidora del Sur (Edesur) y la del Este (Edeeste) han dado variadas explicaciones a los clientes. Pero esas explicaciones, más que llevar tranquilidad y convencimiento, han acabado por empeorar la percepción que tienen los afectados sobre esas empresas.

Algunos clientes han catalogado el tema como irregular y algunos han llegado a verlo como estafa. Y lo hacen porque para algunos casos –por los montos- pareciera que las empresas distribuidoras tomaron de referencia facturas de dos meses para sumarla y enviarlas como el equivalente a un mes. No se está seguro de que esto esté ocurriendo, pero hay quejas en esa dirección. Solo basta con mirar las plataformas que tienen habilitadas los proveedores del servicio para que la gente interactúe.

“Amigos de Edesur es cierto que tenemos dos meses de cuarentena en casa viviendo y trabajando. Puedo entender que se duplique el consumo… ¿Pero que se cuadruplique? De 3,000 y pico de pesos en marzo a casi 10 mil en abril y 12 mil en mayo… No, no, no y no”, publico la comunicadora Nereida Castillo en sus cuentas de redes sociales.

Pero este es solo un caso, de muchos que cada día se reportan especialmente en las concesiones de Edesur y Esteeste en el Gran Santo Domingo. Se ha pedido que la Presidencia de la República y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) “le echen un ojo” al tema y “llamen a capítulo” a los administradores de las empresas en caso de ser necesario o si ciertamente se está produciendo alguna irregularidad por error o adrede.

Una señora de Reparto Rosa le aseguró a elCaribe que lleva más de un mes en casa de un pariente, lugar al que prefirió irse mientras dure la pandemia del coronavirus porque de allí no sale. “Pues resulta que mientras estaba yo en mi casa antes de esto pagaba 400 pesos de luz al mes. Ahora que estoy fuera y que en mi casa no hay consumo, Edesur me sorprendió con un monto 700. Por muchas excusas que me den y aunque verifique el contador y diga que todo marcha bien, es algo que no le voy a creer”, indicó la afectada.

El usuario Amir Pérez reportó que “le doblaron” la factura de este mes (si pagaba un peso ahora le cobran dos) y desde ya tiene temor del monto que pueda llegar en junio.

Testimonio de gente que ve afactado su bolsillo

“A mí me subió 80%”, publicó Darío Medrano en su cuenta de Twitter @DarioMedranoR. “Igual a mi”, colgó Héctor Rafael Valdez en su cuenta @hectorvaldez2. “En el caso mío, la factura me llegó 1,500 pesos por encima de lo que me llegaba, le dijo a este periódico el usuario conocido como Gregorio. “No entiendo cómo una factura se multiplica por 2 de un mes a otro, cuando han prevalecido las mismas condiciones en ambos meses. Puede haber alza de un 10, un 20, un 30 y hasta un 40%, pero multiplicarlo, que es mi caso… No es posible”, dijo Miguel Tavarez.