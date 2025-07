El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que la tasa de interés de su política monetaria se mantendrá en 5.75 % anual.



En comunicado de prensa, también señaló que la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) permanece en 6.25 % anual, mientras que la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa en 4.50 % anual.



El Banco Central explicó que para aplicar la medida se tomó en consideración el incremento de la incertidumbre global, asociado al escalamiento de los conflictos geopolíticos que ha provocado una mayor volatilidad en el precio del petróleo.



De igual manera, las tasas de interés de EE.UU. que permanecen elevadas ante los riesgos inflacionarios que pudieran materializarse por las nuevas políticas arancelarias.



Mientras que, en el ámbito nacional, indicó que se tomó en cuenta que las medidas de provisión de liquidez adoptadas recientemente contribuirían a dinamizar el crédito al sector privado conforme opere el mecanismo de transmisión de la política monetaria, en un contexto en que la inflación se mantuvo durante los últimos dos años dentro del rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 % contemplado en el esquema de metas de inflación (Inflation Targeting).



Destacó que la inflación interanual fue de 3.84 % en mayo de 2025, mientras la inflación subyacente, que excluye los precios de los componentes más volátiles de la canasta, se ubicó en 4.22 % en mayo, ambas en torno al centro de la meta.



Los modelos de pronósticos



El Banco Central señaló que la inflación general y la subyacente continuarán dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % durante los años 2025 y 2026, en un escenario activo de política monetaria. Asimismo, destacó que durante el último semestre del 2024 el Banco Central redujo su tasa de interés de referencia en 125 puntos básicos de forma acumulada.



Ante un panorama internacional convulso y de elevada volatilidad, durante el primer semestre de 2025, subrayó que ha mantenido sin cambios su tasa de política monetaria, a la vez que se adoptaron medidas macroprudenciales con el objetivo de fortalecer la estabilidad financiera.



Se recuerda que para mitigar el impacto de la incertidumbre y de condiciones financieras externas restrictivas sobre el mecanismo de transmisión de la política monetaria, la Junta Monetaria aprobó en junio un conjunto de medidas orientadas a facilitar el crédito a los sectores productivos a través de los intermediarios financieros, por un monto de RD$81 mil millones.



Específicamente, se autorizó la liberación de recursos de encaje legal por RD$50 mil millones, junto a RD$14 mil millones disponibles de la medida de encaje legal aprobada en noviembre de 2024, para canalizar préstamos a los sectores productivos a una tasa de interés no mayor al 9 % anual.



Además, se aplazó por seis meses el retorno de RD$17 mil millones de facilidades de liquidez previas que vencían a partir de junio del presente año.



Por otro lado, reveló en el entorno internacional, las perspectivas económicas de Estados Unidos se han deteriorado y se espera un crecimiento de 1.5%, para el 2025, según Consensus Forecasts. En ese orden, el crecimiento de la economía estadounidense en enero-marzo de 2025 se redujo a -0.5 % intertrimestral anualizado, con lo que la variación interanual del producto interno bruto (PIB) del primer trimestre se moderó a 2.0 %. Mientras, la inflación se ubicó en 2.4 % en mayo, por encima de la meta de 2.0%.



En este escenario, la Reserva Federal mantuvo la tasa de referencia en su reunión de junio, se prevé que reanude los recortes en el segundo semestre del año.



En la Zona Euro, el PIB crecería en 1.0% en 2025, de acuerdo con Consensus Forecasts, afectada por los conflictos geopolíticos y las tensiones comerciales. En tanto, la inflación interanual se situó en 1.9 % en mayo de 2025, inferior a la meta de 2.0%.



Ante este panorama, el Banco Central Europeo redujo su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos en junio para estimular la demanda agregada.



En América Latina, el crecimiento económico continuaría moderado el resto del 2025, con una expansión de 2.0 %. No obstante, por los elevados niveles de incertidumbre, la mayoría de los bancos centrales mantiene sin cambios sus tasas de interés de política monetaria, tales como Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Uruguay y RD. Por otro lado, el BC de Brasil continuó el incremento de su tasa de referencia ante el resurgimiento de fuertes presiones inflacionarias. En cuanto a las materias primas, el precio por barril del petróleo intermedio de Texas (WTI) fue más volatil en junio por los conflictos en el Medio Oriente.



En efecto, tras alcanzar un máximo de US$76 por barril a mediados de junio, el precio del WTI se moderó a US$ 65 al cierre del mes. En el ámbito nacional, el indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró un crecimiento interanual de 3.1 % en mayo de 2025.

Frente al impacto de la incertidumbre



La evolución favorable de las actividades generadoras de divisas ha contribuido a mitigar el impacto de la incertidumbre sobre el mercado cambiario, observándose una apreciación acumulada del peso dominicano en torno al 2.3 % a junio de 2025.



En este contexto, las reservas internacionales se ubicaron en torno a US$14,700 millones en junio, equivalente a cerca de 11 % del producto interno bruto y unos cinco meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).



El Banco Central resaltó que la economía dominicana cuenta con fuertes fundamentos macroeconómicos y un sector productivo resiliente, que se reflejan en una mejor percepción de riesgo país en comparación con el promedio de América Latina y de otras economías emergentes.