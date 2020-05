La Junta Central Electoral hizo la proclama oficial para las elecciones del 5 de julio y finalmente, tras bastante vacilación y bajo bastante presión, lo hizo también para el voto en el exterior, algo que estaba en duda. Lo bueno en este sentido es que en cuanto al COVID-19 se refiere, no hay razones para pensar que, aun con la reapertura económica gradual y la consecuente salida de la gente a la calle, habrá un agravamiento de la epidemia tal que no sea razonable hacer las elecciones, por supuesto observando siempre los protocolos sanitarios, como ya hacemos de hecho cuando vamos al banco o al supermercado. No habría mucha diferencia entre una cosa y otra. Esa es ya la idea; “covidianidad” electoral despejada.