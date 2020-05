Advierten sobre prestaciones de los trabajadores

El sector sindical aseguró que “muchos empresarios” están analizando una serie de “salidas” frente a la parálisis provocada por la pandemia de coronavirus que acabarán perjudicando mucho más a los empleados, si eso llegara materializarse.



El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS) Rafael -Pepe- Abreu, le dijo a elCaribe que una parte de esos empresarios se ha acercado ya al Ministerio de Trabajo pidiendo una prórroga de la suspensión por tres meses más, de los trabajadores que están en esa condición desde marzo, algo que vendría en perjuicio de los empleados. “Si tú me tienes suspendido por tres meses y luego me dejas suspendido tres meses más, entonces tú puedes terminar afectándome más que si me cancelas y me das la liquidación; porque si me liquidas, es posible que yo pueda hacer algo con ese dinero que me toca junto”, explicó el sindicalista.

Dijo que “el plan de los empresarios que están en esa línea de aumentar el tiempo de suspensión es que el Gobierno siga cargando con el dinero que ha estado entregando a través del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado”. Abreu explicó que -aunque es positivo y debe agradecerse lo que el gobierno ha estado haciendo por los empleados- el dinero entregado no cubre ni siquiera el monto de la canasta alimenticia de los quintiles o niveles de bajos ingresos de la población. Hasta ahora hay casi 900 mil trabajadores suspendidos, que de acuerdo con lo expresado por el representante de la CNUS se pretende seguir rotando por ese carril… por el de la suspensión y que el gobierno siga cargando con el costo.

Lo otro que estarían calculando dueños de empresas, según Abreu, sería que en el caso de finalmente cancelar al empleado, las empresas les entregarían las prestaciones o su liquidación de forma diferida, algo así como que “si te tocan 80 mil pesos, te los doy en cuatro partidas de 20 mil, y no junto”. “Si se hace así, el empleado finalmente no podrá hacer nada con el dinero”, dijo.