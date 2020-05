Bellanira Montero: Una madre ejemplar que trabajó duro para criar a sus hijos

SAN JUAN DE LA MAGUANA. - "La familia es lo más importante", asegura Bellanira Montero Encarnación, una madre ejemplar de esta provincia del Sur, quien ha realizó una labor titánica para criar sus seis hijos.

"Yo he batido arroz, he quemado carbón, arrancado habichuela, he trabajado en casa de familia en la capital para mantener a mis hijos, pero le doy gracias al Señor", expresa.

Bellanira es segundo teniente, con una trayectoria de 20 años en la Policía Nacional y cuatro en la Policía Escolar. Actualmente, labora en el Politécnico Pedro Henríquez Ureña, del Distrito Educativo 02-05 ubicado en el sector Manoguayabo, del municipio San Juan de la Maguana.

Allí trabaja en equipo ayudando en la distribución de los kits alimenticios crudos que entrega el Ministerio de Educación, a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), a los padres con hijos en Jornada Escolar Extendida. Sin embargo, antes tuvo que luchar en la vida para poder criar y educar sus vástagos.

Narra que luego que el padre de sus hijos sufriera un accidente al caer de un caballo, ella tuvo que trabajar duro para ayudarlo en la manutención de sus hijos.

Bella, como es conocida también en su entorno, es madre de Jhonny (fallecido junto a su esposa en noviembre del 2019), de Joan Manuel, Joel, Yolki, Yofran y Jeison Echavarría Montero, todos miembros de la Policía Nacional.

Además, tiene 11 nietos de los cuales asumió a Ashley Mariell, de siete años, y a Alison Cristal, de un año y cuatro meses, después de que fallecieran sus padres en un accidente.

Bellanira habla de sus hijos con mucha emoción y sus ojos se inundan de lágrimas cuando menciona a Jhonny el que le falta.

"Mis hijos son buenos, se llevan de consejo", destacó la abnegada madre. Con ellos tiene un grupo de WhatsApp donde los aconseja, les da la bendición y les dice que no salgan sin orar.

Como madre, su mayor satisfacción es cocinarles a sus hijos, comer con ellos, tenerlos a su lado, en salud y poder abrazarlos. Se define como una madre luchadora y entregada a sus hijos, a quienes educó en valores para que sean personas de bien en la sociedad.

Su trayectoria

Bellanira dice que en principios en la Policía Nacional cocinaba en leña para 155 agentes y, aunque duró siete meses trabajando sin cobrar, seguía motivada.

Luego pasó a las filas del cuerpo policial y, paralelamente, pudo terminar el bachillerato en horario nocturno en el mismo politécnico donde labora; más tarde, entró a la universidad y se licenció en Enfermería, profesión que ejerce en el hospital Dr. Alejandro Cabral. Además, hizo una habilitación docente.

Esta emprendedora mujer muestra con mucho orgullo sus 26 diplomas, entre los que menciona el de enfermería, farmacia, belleza y masajista.

Sueño

Bellanira sueña con tener una casa propia porque vive alquilada en una estrecha vivienda desde hace diez años donde tiene instalado un pequeño salón.

"Mi mayor anhelo es poder tener mi casa porque vivo alquilada. Yo tengo el solar, el jefe de la Policía me prometió hacerme mi casa y yo sé que me la va a hacer, estoy esperando que pase todo esto”, confió.

Consejera y Servicial

A través de su trabajo como policía escolar aconseja a la juventud. "A mí me gusta dar consejos, yo soy experta en eso, como yo pasé trabajo sé que se puede salir adelante y quiero que las otras personas salgan adelante también", expresa.

Dice que las calamidades pasadas las han hecho fuerte para poder combinar las múltiples labores que realiza. También le gusta servir y ayudar a sus vecinos y a quien la necesite.

Mensaje

Bellanira aconseja a las madres que aunque se sientan estancadas nunca abandonen a sus hijos.

"Sí, se puede salir adelante, se les puede dar cariño, amor, valores, solo hay que tener fe y mentalidad", afirma.

Testimonios

Joan, uno de los hijos de Bellanira, asegura que "como madre es la mejor, siempre nos ha ayudado a salir adelante, nos ha dado buenos consejos, es un ejemplo a seguir".

Mientras que Alexandra Montero, madre de una de sus nietas, es como si fuera otra hija. "Ella siempre me ha apoyado me da consejos y para cualquier cosa que me necesite siempre estoy disponible”, expresa.

Asimismo, su vecina Julissa Encarnación de los Santos la califica como "una persona solidaria y una madre ejemplar, que ha podido salir adelante con su familia, es digna de admiración".

Bellanira Montero Encarnación, madre y miembro de la Policía Escolar, es reconocida por el Ministerio de Educación (MINERD) a través de la campaña #MiMadreEsSiempreSúper, que inició este lunes 25 y busca enaltecer a cada progenitora, en especial las de la comunidad educativa.