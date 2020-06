Quique asegura Gonzalo se mantiene en combate por “los recursos económicos que invierten en posicionarlo”

Santo Domingo.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Quique Antún, aseguró que el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, se mantiene todavía en el combate por el 2do. lugar debido al uso de millones de pesos, recursos económicos que invierten en posicionarlo, ante un país clientelar donde la pobreza extrema tiene su influencia.

Asimismo dijo que el Partido de la Liberación Dominicana, está dividido en su base, donde una parte apoya al Dr. Leonel Fernández.

El dirigente político se expresó en esos términos durante una entrevista, vía telefónica realizada en el programa radial "Tu Mañana".

Antùn declaró que de no pasar al segundo lugar la candidatura del Dr. Leonel Fernández, definitivamente se verá decisoria en la segunda vuelta, porque así está planteado ya que la gente se están acercando y la mayoría del país sabe, que la persona con mayor capacidad y experiencia para manejar una crisis, de los candidatos que tenemos es el Dr. Fernández.

Con relación a los debate de los candidatos presidenciales Antún manifestó, que discutir la temática era importante para la población, porque definitivamente no se puede descalificar a nadie para ser presidente, “Ni siquiera el candidato del gobierno puedo yo descalificar”, señaló Quique, dijo además que en muchos países los gobernantes de hoy son puro comerciantes y que el problema de ahora no es solo ganar, es saber cómo gobernar.

También al evaluar la organización de la Junta Central Electoral de cara al certamen electoral que se avecina, Quique indicó, que lamentablemente (JCE), ha actuado de una manera muy irresponsable, comprometida con los sectores gubernamentales, y no ha cumplido ni ha hecho cumplir la ley, por lo que consideró que definitivamente no ha actuado con responsabilidad.

De igual forma al referirse a la juramentación por parte de Luis Abinader a Eddy Alcántara y un grupo de dirigentes, Antún consideró que no le merece ninguna opinión, y no tiene nada que decir, solo que la ley es muy clara y lo único que debe hacerse es aplicarla, y señaló que en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), han definido una estrategia de un esfuerzo extraordinario, para ver si le es posible lograr pasar en la primera vuelta, cosa sumamente difícil, “ le han caído atrás algunos dirigentes y pienso que eso no es positivo, no es bueno para el mismo cambio que ellos están planteando, pero definitivamente cada quien hace los esfuerzos que debe hacer, eso es parte de su trabajo, hay que respetárselos ”. Indicó el político.

En otro orden Quique, señaló que la República Dominicana no está lejos de que sucedan acontecimientos de la naturaleza, de lo que actualmente está pasando en Estados Unidos aseguró que no este momento pero probablemente luego de pasadas las elecciones presidenciales, cuando la gente vea su realidad social y económico, por lo que lamentó que no estemos haciendo una convergencia unitaria, no solo la oposición sino el propio gobierno negado a convocar a la unidad, porque consideró que aquí va hacer falta necesariamente la unidad nacional para poder confrontar los graves problemas que dejan la pandemia y el proceso sociopolítico llevado a cabo.

Con relación a la petición de entregar a los trabajadores el 30% de los recursos gestionados por Administradoras de Fondos de Pensiones, el dirigente político afirmó, que ciertamente los fondos de la AFPs, mal manejados pueden generar los problemas que apuntó el gobernador del Banco Central, pero bien manejado, es un alivio para la clase trabajadora, pues ese dinero es de ellos. Al tiempo que resaltó que quienes se benefician de ese dinero es un grupo reducido, que ha tenido la complicidad de todos los gobiernos después del Dr. Balaguer, dijo que definitivamente, ese es un modelo que ha fracasado, lo único que hace es concentrar riquezas y beneficiar un sector minoritario que no tiene ningún compromiso ni avala nada, porque quien garantiza esos fondos es el gobierno dominicano según la ley. Señaló también que tristemente muchos legisladores se prestan para crear leyes, poniéndoles parrafitos para beneficiar a sectores muy reducidos de la sociedad.