Licey toma fuertes medidas económicas

Su presidente dice que no va ni la liga paralela ni el campamento de verano y que habrá menos entrenadores

El equipo de los Tigres del Licey no es ajeno a la situación que vive el mundo ante la pandemia del coronavirus y por eso se ha abocado a tomar una serie de medidas de recorte económico que van desde reducción de personal hasta suspensión de ayudas y programas especiales.

Así lo informó ayer el presidente del conocido conjunto, Domingo Ernesto Pichardo. “Hay que buscar el ahorro”, dijo el galeno. “No es solamente el Licey, es en el mundo que se está pasando por esto. No es un momento de tomar decisiones sentimentales, hay que tomar decisiones objetivas para que el Licey pueda seguir hacia adelante”, añadió.

Pichardo confirmó que no se hará la liga paralela, una plataforma en la que los peloteros se ponen en forma mientras esperan ser convocados a la nómina del equipo grande y esto provocará que no se contrate un personal que supervisa las acciones de este circuito especial.

“Licey tiene en nómina casi 22 coaches y van a quedar nueve, porque en esta temporada debido a las limitaciones económicas que tenemos se va a cancelar la liga paralela, se va a cancelar la liga infantil, se va a cancelar el “summer camp” (campamento de verano) y muchos de esos coaches van a quedar libres”, señaló en el espacio radial Mañana Deportiva, que se transmite de lunes a viernes de 7-9 de la mañana por CDN Radio.

Pichardo explicó que aunque Licey no está en crisis económica, su misión es la de preservar la estabilidad de la organización, que se prepara para el próximo campeonato otoño-invernal.

“Licey no tiene problemas económicos ni los ha tenido nunca.

Pero Licey depende de sus patrocinadores. Licey no siembra semillas ni nada. Las entradas del Licey provienen de patrocinadores y de la venta de taquillas. Las entradas del Licey ahora mismo están muy reducidas ya que lo poco que nos queda por cobrar es de lo que nos deben de la temporada anterior”, expuso Pichardo.

“Ahora mismo las entradas están detenidas, entonces hay que administrar el Licey de una manera eficiente para no vernos en problemas económicos. Estamos concentrados en preservar los bienes del Licey de una manera eficiente para no tener problemas de ese tipo más adelante”, agregó.

Favorece que para el venidero torneo se establezca un tope salarial para los peloteros dominicanos e internacionales.

“Estamos pesando en tope salarial para los jugadores criollos como para los jugadores extranjeros que vengan. Pensamos limitar la cantidad de jugadores extranjeros para ahorrarnos la posibilidad de tener que buscar dólares y eso. El tope salarial del criollo y el extranjero entendemos debe ser el mismo”.

Lugo seguirá; paran una ayuda a Tomás Troncoso

El presidente del Licey aclaró que Carlos José Lugo, que pertenece al departamento de operaciones de béisbol y es comentarista de las transmisiones del equipo, no será tocado. “Carlos José es un activo muy valioso para los Tigres del Licey. A Carlos José Lugo del Licey lo saca Carlos José Lugo”, dijo Pichardo. El jueves en redes sociales circuló la versión de que Lugo no estaría con la escuadra. Pichardo sí reveló que al inmortal Tomás Troncoso Cuesta se le suspendió “una ayuda con un programa de radio que él tiene. De momento la medida alcanza todos los aspectos, quedan suspendidas, no retiradas”.