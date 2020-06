Presente y futuro

Si se conseguirá vacuna contra coronavirus, está por verse. El caso es que, si acaso, no será por ahora. La Organización Mundial de la Salud descarta que se logre para 2020. Descartado eso por ahora, nuestra idea tiene que ser aprender a convivir con el virus, seguir usando mascarillas, observando distanciamiento físico y lavándonos frecuentemente las manos, hasta que se dé una de dos cosas: que haya finalmente vacuna o bien medicamento contra la enfermedad o que el virus se disipe finalmente de forma natural, lo cual es también posible. Así deberá ser hasta nuevo aviso, pero entretanto tenemos como nota positiva que nosotros en particular tendemos en todo caso a estabilidad y no hay razón para pensar que dejará de ser así.