Las revelaciones sobre Trump del polémico libro de Bolton que quiere prohibir la Casa Blanca

La figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha visto envuelta en un nuevo escándalo en el contexto de la pronta publicación de las memorias de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional.

La salida a la venta del libro titulado 'The Room Where It Happened: A White House Memoir' ('La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca') está programada para el próximo 23 de junio, pero la obra ya se ha posicionado en el primer lugar del 'ranking' de los 100 mejores éxitos en ventas de Amazon, donde está disponible su preventa.

El interés por las memorias de Bolton ha aumentado en gran parte después de que los periódicos The Wall Street Journal, The Washington Post y The New York Times publicaran este miércoles varios extractos de este libro aún inédito. Mientras tanto, la Casa Blanca está tratando activamente impedir que salga a la venta, ya que contiene "información clasificada" que "comprometería la seguridad nacional".

"¿Finlandia es parte de Rusia y el Reino Unido es una potencia nuclear?"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, le preguntó en cierta ocasión al antiguo jefe del Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, si Finlandia es parte de Rusia, afirma Bolton en sus memorias. Sin embargo, no está claro si esa pregunta era una broma o si Trump realmente no sabía que Finlandia, que alguna vez fue parte del Imperio Ruso, obtuvo su independencia en 1917.

De acuerdo con otro extracto del libro de Bolton, Trump no sabía que el Reino Unido es una potencia nuclear.

"Oh, ¿son una potencia nuclear?", preguntó Trump durante una reunión en el 2018 a la entonces primera ministra del Reino Unido, Theresa May, cuando un funcionario británico se refirió a su país como tal, lo que, según Bolton, "no fue una broma" del presidente.

"Favores personales a los dictadores"

En el libro se describen varios episodios en los que el presidente expresó su voluntad de detener investigaciones criminales "para, de hecho, dar favores personales a los dictadores que le gustaban", y se citan casos relacionados con importantes empresas en China y Turquía.

Por ejemplo, al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Trump le habría prometido ayuda con la investigación del banco turco Halkbank y a su homólogo chino, Xi Jinping, aliviar la presión sobre las compañías ZTE y Huawei. "El patrón parecía una obstrucción de la justicia, que no podíamos aceptar", declaró el exasesor.

Invadir Venezuela sería "genial"

Según se desprende de otro extracto del libro, Trump habría planteado usar la fuerza militar contra Venezuela y consideraba "genial" la idea de invadir el país caribeño, al que veía como "realmente una parte de EE.UU.".

Además, de acuerdo con el exasesor, Trump quiso retirarle su apoyo a Juan Guaidó 30 horas después de reconocerlo como "presidente interino" de Venezuela, ya que estaba preocupado porque el parlamentario opositor proyectara una imagen débil, de "niño", frente a un Maduro "duro". Otro extracto del libro de Bolton describe cómo el mandatario de EE.UU. fue "en gran medida persuadido" contra el derrocamiento de Maduro después de tener en mayo del 2019 una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin.