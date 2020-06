En medio del llanto y sin casi poder articular palabras, el expelotero David Ortiz manifestó que ver a su hijo convirtiéndose en su enemigo, le parte el alma, por lo que entiende que está siendo objeto de manipulación.

Consideró que en su contra existe un plan para mostrarlo como un ogro o una mala persona, “yo no le hago daño nadie”.

A juicio del “Big papi”, esta situación se le ha salido de las manos, debido a que Fary Almanza, su expareja, no quiere aceptar que ya cada uno de ellos debe seguir su vida.

"Todo el que me conoce sabe como yo soy con mi muchacho, con mis hijo en general. Yo ayer, viendo ese muchacho grabándome a mí, eso me mató (llanto) esto es una impotencia que yo no te puedo ni explicar porque todo el que nos conoce a nosotros sabe como yo soy con mi hijo y ver a mi hijo convertido en un enemigo mío eso es algo que me parte el alma, yo me estoy explotando por dentro desde ayer", manifestó durante una conversación con Ana Rossina Troncoso, en Noticias Ahora, que se difunde por CDN, canal 37.

Aseguró que no quiere despojar a su hijo de nada debido que tiene el mismo derecho que sus otros tres, "David siempre ha sido parte de lo que nosotros (su familia) somos".

Ortiz negó que acudiera a la casa de Samaná para desalojar a su hijo, sino más bien para que la desocuparan continuar con uno arreglos que se están realizando a la propiedad.

"Fui con el notario para dejarle saber que iba a ocupar la casa en una hora y que quería compartir con el niño porque tengo como 5 o 6 meses que en realidad hablaba con David por videos, mensajes", explicó.

Agregó que el notario le expresó a la abuela del niño que en una hora iba abordar la casa y que quería compartir con el niño, en caso que el menor aceptara.

Contrario a lo revelado por su propio hijo de 12 años, Ortiz aseguró que él llegó de forma pacífica a la propiedad y que tiene como testigos a los trabajadores de la casa y el notario.

Afecta su figura como padre

Ortiz dijo que decidió hablar del tema en público por primera vez porque siente que su figura como padre se está viendo afectada y que pese a lo que digan las personas sobre él, se considera "muy buen padre".

"Tengo a mis hijos ahí que te pueden dar testimonio de eso, que uno esté uno por esta situación en la que mi niño esté involucrado, ya eso se sale de control porque yo no voy a postear algo en lo que mi niño se vea afectado, yo no voy a entrar en ese juego, es es algo abusivo poner a grabar a un niño", aseguró.

El deportista reiteró que su fe en la justicia dominicana y se mostró confiado en que saldrá bien de esta situación. Manifestó su deseo en resolver el tema de la forma más pacifica posible.