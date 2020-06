Danilo advierte lo que está en juego en elecciones  “no tiene precio”

El presidente Danilo Medina volvió advertir a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a que acrediten delegados en los colegios de votación que tengan agallas porque lo que está en juego en las elecciones no tiene precio.

“A la dirección del partido, no pueden enviar señoritos a las mesas electorales. El que no tenga valor para defender su voto que no vaya, hay dirigentes que porque su hijo gane 5 ó 6 mil pesos lo mandan como delegados, no señor, ahí lo que está en juego no tiene precio; dos cosas para ser delegado de mesas, formación, capacidad, que se sepan expresar, pero sobre todo que tengan agallas, que tengan valor, que sepan defender el voto porque las elecciones municipales que pasaron, que esta gente la vendieron como la derrota del Waterloo del Partido de la Liberación Dominicana, pero no fue tal derrota, eso fue empate y eso fue así porque al PLD le anularon 130 mil votos”, subrayó.

Las declaraciones de Medina han sido difundidas en las redes sociales en un video que fue filtrado por algunos de los que participaron en un encuentro que se desarrolló en Azua el pasado sábado.

Medina instó a elegir los delegados que tengan más agallas los que tengan la capacidad de defender el voto de manera gallarda. “No queremos cobardes en las mesas electorales”, insistió. El presidente de la República ha sido insistente en que los delegados del PLD defiendan los votos en las mesas incluso como “si vida”.

** ¿Por qué es importante el control del Senado?

El presidente Danilo Medina se lanzó al ruedo político en apoyo a su partido de cara a las elecciones del 5 de julio, pero su mayor insistencia en el último tramo de la campaña electoral es que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) debe mantener el control del Senado.

El PLD controla el Senado a pesar de la división pues en las pasadas elecciones logró 29 de 31 senadores que tiene el país. De cara a las elecciones del próximo domingo 13 partidos de oposición hicieron un acuerdo en 23 provincias lo que implicaría que tienen altas posibilidades de ganar esas plazas.

Recientemente, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, reconoció que el PLD perderá la mayoría en la Cámara de Diputados, pero dijo que podrían ganar 19 plazas senatoriales. ¿Por qué es tan importante para el PLD controlar el Senado?

Si el PLD pierde el Poder Ejecutivo y ya de por hecho que tendrá el control de la Cámara de Diputados, controlar el Senado sería un mecanismo de oposición a un futuro gobierno distinto al PLD por la naturaleza bicameral de la composición del Congreso.

Además, de acuerdo al artículo 80 de la Constitución de la República, las atribuciones del Senado son siete a saber:

1) Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra las y los funcionarios públicos señalados en el artículo 83, numeral 1. La declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de diez años. La persona destituida quedará sujeta, si hubiere lugar, a ser acusada y juzgada por ante los tribunales ordinarios, con arreglo a la ley. Esta decisión se adoptará con el voto de las dos terceras partes de la matrícula.

2) Aprobar o desaprobar los nombramientos de embajadores y jefes de misiones permanentes acreditados en el exterior que le someta el Presidente de la República

3) Elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes

4) Elegir los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes, con el voto de las dos terceras partes de los presentes;

5) Elegir al Defensor del Pueblo, sus suplentes y sus adjuntos, a partir de las ternas que le presente la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de los presentes

6) Autorizar, previa solicitud del Presidente de la República, en ausencia de convenio que lo permita, la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares en el territorio de la República, así como determinar el tiempo y las condiciones de su estadía;

7) Aprobar o desaprobar el envío al extranjero de tropas en misiones de paz, autorizadas por organismos internacionales, fijando las condiciones y duración de dicha misión.