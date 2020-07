Candidato a diputado Rafael Pérez Canela pide a la población no vender su voto

“Vote con conciencia. No venda su voto. Ese que le está dando dinero hoy para que usted venda su voto no lo va a ver nunca más, porque ya él entendió que le pagó su voto”, afirmó Pérez Canela.

En ese mismo tenor, Pérez Canela, quien es miembro del Colegio Médico Dominicano (CMD), del Colegio Dominicano de Cirujanos y de la National American Emergency Medicacal Technicians (NAEMT), entiende que el día de las elecciones es el único día donde el voto de un rico y un pobre valen igual.

“Por eso deben darle valor a su voto y elegir bien. En todos los pueblos y comunidades existen candidatos buenos. Yo conozco muchas personas comunitarias, pastores evangélicos, diáconos cristianos, de la Iglesia Católica, deportistas, etc. Es decir, hay de donde escoger. Valore a esas personas con un voto que ellas sí lo van a representar. Sí van a velar por los intereses de su comunidad”.

Por igual, el aspirante a diputado asegura que La población siempre acude cívicamente a votar que quienes tradicionalmente han sido cuestionados son los políticos y la Junta Central Electoral (JCE).

“La JCE está en la mira de la población. El señor Castaños Guzmán va a terminar seriamente cuestionado si no logra que estas elecciones sean exitosas. Así que mi llamado es la JCE y a los políticos deshonestos”.

Con respecto a su candidatura, Pérez Canela expresó que “la población de Baní sabe que un servidor no está aspirando a diputado por un sueldo, ni por un puesto, si no por legislar y fiscalizar en la provincia. Saben que estaré aquí, que no me voy a mudar, que pueden contar conmigo. Que yo no estoy recibiendo dinero del narcotráfico, de ningún capo, de ningún testaferro, ni de un corrupto”.

Por último, el candidato al Congreso Nacional externó que ha realizado una campaña en base a propuestas, una campaña pro positiva. “No pierda cuatro años por haber elegido a un candidato que no le va aportar nada a su provincia”, finalizó.