Residente en Ciudad Juan Bosch denuncian hasta 10 horas apagones

Los residentes de Ciudad Juan Bosch, ubicado en el municipio Santo Domingo Este, reclamaron a EDEESTE por los largos apagones y las constantes averías que vienen realizándose a toda hora del día, la noche, incluyendo los fines de semana, que por más que reclamen, cada día empeoran.

Esta es la tercera semana consecutiva que la empresa generadora de electricidad anuncia un calendario de suspensión del servicio eléctrico de lunes a viernes en horario de 8:20 de la mañana a 1:20 de la tarde, es decir de una 4 horas, pero estos, se extienden hasta más de 10 horas.

En ocasiones la energía llega por fase, lo que ocasiona que un mismo apartamento tenga energía en una área y en otra no, de igual forma que en un mismo edificio tenga un apartamento y otro no. Esta inestabilidad de la energía ha causado daños a los artículos eléctricos que funcionan en los hogares, llegando a quemarse, sin que nadie responda por esto.

Con tantos y largos apagones combinado con el aumento de la factura eléctrica, ha llevado a la desesperación de los residentes, a los cuales le prometieron energía las 24 horas, aunque es entendible que un día se pueda ir por un rato por cualquier avería, pero no tantas veces cómo y por tan largo tiempo.

De no solucionarse en los próximos días, esta situación llevará a los moradores a organizar un plan de lucha, donde se harán sentir.

Ciudad Juan Bosch es un proyecto habitacional construido por el sector privado, en combinación con la Presidencia de la República, donde los adquirientes invirtieron sus ahorros y han contraído deudas buscando tener una vida más cómoda para su familia, pero algunos incumplimientos, han hecho que este sueño se haya convertido en pesadilla para mucho.

A continuación algunas expresiones los residentes en los grupos de whatsapp:

“Es lamentable lo que se pierde por este descontrol qué hay con la energía eléctrica en nuestra Ciudad Juan Bosch, esto es un relajo, hace dos días dieron 17 horas luego intercambian las fases. Un día un lado del residencial otro día otro lado, equipos dañándose sin reclamo de nadie, clases que perdían los niños y un diplomado mío que está más mal que bien de mi parte, si hubiera inversor no habría tiempo de carga suficiente, las facturas por las nubes con los mismos equipos”.

“Los reclamos se quedan en que revisemos los equipos si están pegados o si los cables son buenos, estoy realmente muy cansado de esta situación ahora mismo otra vez se va la luz, quien le cubre los daños y pérdidas a uno?, he tenido que botar hasta alimentos en descomposición y así no quieren que uno se queje, he tenido que hablar con mis residentes para que lo tomen con calma y no empiecen hacer quejas por las redes pero ya esto es insoportable, hasta que esto no se salga de control nadie va hacer nada, que pena pero ya me están complicando las cosas con personas que quieren traer plantas eléctricas porque tienen niños pequeños, que es lo que pasa, es que estamos solos?”.

“En el residencial que humildemente represento, tenemos residentes llegándole la factura desde RD$4,000.00 hasta RD$28,000.00 pesos”.