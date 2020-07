Voto en el exterior se desarrolló con éxito

Las Elecciones Extraordinarias Generales de ayer se desarrollaron sin cotratiempos en las circunscripciones del exterior, a pesar del reto que representa la pandemia del Covid -19.

El congresista domínico-estadounidense Adriano Espaillat proclamó que “hay un antes y un después” de los comicios dominicanos y alabó a la Junta Central Electoral (JCE) por el montaje de las elecciones.

En el caso de la Florida, la jornada electoral se cumplió sin mayores contratiempos, abriendo a las 7 :00 de la mañana de este domingo y concluyendo a las 5: 00 de la tarde. Trabajaron unas 5,495 personas en los 1,099 colegios electorales en el extranjero.

Algunos dominicanos se quejaron porque no pudieron votar, debido a que no aparecieron registrados en el padrón del exterior. Tambien se produjeron denuncias de que en algunas mesas ubicadas en España y Francia, donde hay seis horas de diferencia respecto a la República Dominicana, las votaciones iniciaron con retrasos, pero esta situación no impidió el desarrollo de las mismas.

En medio de la jornada electoral, el Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó una acción de amparo presentada por una ciudadana contra la Junta Central Electoral, luego de que ésta no apareciera en el padrón para votar en República Dominicana.

El tribunal de comicios tomó la decisión mediante luego de determinar que la señora Chantal Marie Collado Sarante, se inscribió en el padrón del exterior en fecha 26 de enero de 2019, en el Aeropuerto Internacional Las Américas.

La JCE reiteró que ses usual que los votantes retornen a su patria para participar en las elecciones, sin embargo, la JCE advirtió que estos no podrán sufragar en los colegios electorales instalados en la República Dominicana.

Asimismo, la JCE confirmó que en el caso de Argentina, las autoridades de ese país suspendieron todo tipo de movilidad en ese territorio debido a la situación sanitaria por la pandemia de la COVID-19, lo que impidió que los nacionales dominicanos residentes en ese país, ejercieran su derecho al voto.