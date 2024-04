La abstención desafía al oficialismo y a la oposición y debate de ANJE es una puesta en escena de riesgos y beneficios

A un mes de las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo, el principal reto de los partidos de oposición es parar la fuga constante de dirigentes para apoyar el partido de gobierno, mientras que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) debe evitar errores y los descontroles del poder en el fervor de la campaña electoral. Al mismo tiempo, ambos grupos están retados para que la abstención de las elecciones presidenciales del 2020 no se repita en mayo de 2024.



En lo relativo a la abstención electoral, para los partidos de oposición es importante porque a mayor participación aumenta la posibilidad de que puedan presionar para una segunda vuelta electoral, que es la estrategia que desarrollan.



En tanto, para el oficialista PRM y sus aliados, en caso de que retengan el poder, es vital una alta participación para combatir el discurso de falta de legitimidad que la oposición enarbola a raíz de la abstención del 18 de febrero.



De hecho, los dos triunfos que ha logrado el partido oficial, en 2020 y este año en las municipales, se han generado en un contexto de baja participación.



En las elecciones presidenciales de 2020 no votó el 44.5%, el registro más alto de inasistencia a las urnas de la historia electoral de la etapa democrática. En las elecciones municipales de este año, el porcentaje de abstención fue superior al que se registró en las votaciones del 15 de marzo de 2020. Ahora no votó el 53% y en 2020, fue de 50.87%.



Las elecciones de mayo están competidas por dos grandes bloques. La alianza opositora Rescate RD, que integra tres partidos mayoritarios de la oposición, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Ese acuerdo logró llevar 23 candidatos a la senaduría de manera conjunta, mientras que en el nivel presidencial y de diputados acuden separados. Sin embargo, tienen un acuerdo de apoyo en segunda vuelta para el que clasifique de los tres aspirantes.



El liderazgo de esos partidos hizo un acto conjunto para presionar por mayores garantías para las elecciones del 19 de mayo en el que participaron Leonel Fernández y Danilo Medina. El vocero oficial de la alianza, Miguel Vargas, dijo que están haciendo esfuerzos por realizar otras actividades conjuntas, pero que los compromisos de cada grupo propio de la etapa final de la campaña, estaría dificultando esa posibilidad. Sin embargo, dijo que continúa las gestiones para lograrlo antes del cierre de campaña.



De lado oficial, el PRM encabeza una alianza de 22 partidos. Esa coalición logró un triunfo contundente en las elecciones del 18 de febrero con el 85% de las plazas municipales y el 60% de los votos.



El PRM y el presidente Abinader, han apostado de nuevo a un triunfo arrollador. Afirman que ganarán en primera vuelta con más del 60% de los votos.



Retos de Abinader



En su trayectoria política, el presidente Luis Abinader ha sido un político poco errático. Esa cualidad, a un mes de las elecciones es más importante que nunca. Según las encuestas marcha favorito para ganar las elecciones del 19 de mayo, pero un error podría poner en riesgo esa victoria.



En los siguientes 30 días, el mayor reto de los competidores, incluido el presidente de la República, es el debate organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje). Está pautado para el próximo miércoles a las 8:00 de la noche. El hecho es histórico porque es la primera vez que el país logra un cara a cara con la participación de todos los candidatos punteros.



En la República Dominicana no existe la cultura del debate, y la decisión del presidente Abinader de asistir a pesar de que marcha favorito para ganar las elecciones, no deja de ser un riesgo. El programa, que tendrá una duración de dos horas, proyecta altos niveles de audiencia y será transmitido por una amplia red de medios de comunicación.



El debate estará moderado por los comunicadores Katherine Hernández y Roberto Cavada, está diseñado para que las respuestas se produzcan en un minuto y las réplicas en 30 segundos. Los aspirantes tienen prohibido el uso de apoyo de papel o digital para las respuestas.



Además de la exposición en un escenario no controlado, el gobernante tiene el reto de evitar que desde el gobierno se cometan acciones desproporcionadas por funcionarios y dirigentes del PRM que generen rechazo en la población. Recientemente, el programa Supérate y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) están envueltos en un nuevo escándalo por el uso de las tarjetas de los programas de asistencia social.



Otro ruido que afectó al PRM fue la condena del exdiputado Miguel Gutiérrez, que se declaró culpable de los cargos de narcotráfico y lavado de activos. Gutiérrez fue electo diputado en la boleta del PRM en el 2020.



Históricamente, en la medida en que avanza el tiempo y se acerque la hora cero, la vigilancia de la oposición sobre el uso de los recursos públicos en la campaña aumenta y el desenfreno de los funcionarios, también.



Abinader, además de su agenda presidencial, ha retomado las caravanas y este fin de semana estará en cuatro provincias. Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Valverde y Dajabón.

El presidente Luis Abinader, Leonel Fernandez y Abel Martínez.

Evitar renuncias, reto opositor



Las renuncias constantes de dirigentes de los partidos de oposición se han convertido en el principal dolor de cabeza para los integrantes de la alianza Rescate RD. En el caso de la FP ha tenido la renuncia de tres candidatos a la senaduría, y tanto verdes como morados, han perdido candidatos y electos y que perdieron en las elecciones municipales.



La respuesta de los opositores es atribuir a una supuesta compra de dirigentes por parte del PRM. Los principales candidatos de oposición y sus dirigentes, atribuyen la acción del partido de gobierno a que no cuentan con los votos para ganar y que esa es la prueba de la supuesta desesperación.



La oposición también ha formalizado las denuncias ante los órganos competentes. Una comisión visitó la Organización Estados Americanos (OEA) para denunciar al gobierno.



En tanto, ayer la FP depositó una denuncia ante la Procuraduría General de la República con supuestas pruebas del uso de los recursos del Estado en las elecciones de febrero. Los partidos de oposición también han exigido a la JCE que investigue la supuesta compra de dirigentes.



El fenómeno de las renuncias, impacta directamente en otro desafío que tiene la oposición luego del resultado de febrero. La percepción de pocas probabilidades de triunfo y la salida permanente de dirigentes refuerza esa creencia.



Individualmente, los principales candidatos de la oposición, además de trabajar para forzar la segunda vuelta, la FP y el PLD, tienen el reto de batallar por el segundo lugar. Hasta ahora, la candidatura de Leonel Fernández luce sólida en segundo lugar, según todas las encuestas que se publican. Sin embargo, el resultado electoral del 18 de febrero en el que la FP quedó en tercer lugar, ha afectado al partido verde.



En la última semana, Fernández ha puesto en escena una agresiva estrategia de participación en los medios de comunicación, especialmente el proyecto “la voz del pueblo”, que lo mantuvo como protagonista en el escenario político.



Fernández también retomó las caravanas y este fin de semana tiene en agenda actividades multitudinarias en San Cristóbal y Santo Domingo Este.

JCE avanza en montaje sin contratiempos

A un mes de las elecciones, la Junta Central Electoral (JCE) avanza sin contratiempos el montaje de las elecciones. El órgano emitió una resolución que autoriza la expedición de un duplicado gratuito de la cédula de identidad y electoral desde el primero de mayo al 16 de ese mes. La medida es una de las solicitudes de los partidos de oposición para evitar la compra de votos. El órgano también avanza en la impresión de 24 millones de boletas para las elecciones del 19 de mayo. Igualmente, la pasada semana arrancó con la impresión del padrón de electores. La Dirección de Informática de la JCE hizo la primera prueba regional del cómputo electoral y hasta el momento, no han surgido mayores cuestionamientos.



El órgano electoral también creó un protocolo sobre el procedimiento de la Policía Militar Electoral en los centros de votación, antes, durante y después de las elecciones. El pleno de miembros del órgano comicial negó que haya un acuerdo con los partidos políticos para que los coordinadores de reciento dirijan el trabajo de la Policía Militar Electoral. La JCE mediante la resolución 30 -2024 creó la posición de coordinador de los recintos electorales y la figura de delegados de recintos. Para evitar el uso de los recursos del Estado, la JCE emitió un comunicado en el que recordó las actividades permitidas y prohibidas para los funcionarios del Gobierno en el periodo electoral. Al mismo tiempo prohibió el uso de la figura presidencial en los anuncios de promociones de acciones del Gobierno debido a que Abinader es candidato a la reelección.

Abel Martínez

El Gobierno no tiene dinero para los jóvenes, para las madres solteras, pero sí tiene para comprar tránsfugas, charlatanes y sinvergüenzas”.

Leonel Fernández

Cómo es posible que los que se eligen, los que no y los que son candidatos, se está detrás de ellos para una causa que se entiende está ganada”.