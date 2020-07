La MLB se iniciará el jueves 23 con Yankees vs Nacionales

La temporada especial de 60 partidos de Grandes Ligas (MLB) arrancará el jueves 23 de julio con un estelar doblete en televisión nacional que incluirá a los dos equipos súper favoritos para conquistar la Serie Mundial de octubre y al vigente campeón del béisbol, anunció ayer la oficina del comisionado.

Los New York Yankees visitarán a los Washington Nationals a las 7:00 pm y los San Francisco Giants a los Ángeles Dodgers a las 10:00 pm (hora del este) en el día inaugural, que será transmitido exclusivamente por ESPN.

Yankees y Dodgers son los mayores favoritos para ganar en el 2020, el campeonato que conquistó Washington el año pasado. El viernes 24 arrancarán las series entre Colorado y Texas en el primer encuentro del nuevo Globe Life Field; Pittsburgh y San Luis; Minnesota y Chicago White Sox; Seattle y Houston; Arizona y los Padres de San Diego y los Angelinos s y Oakland.

El primer sábado de televisión nacional en FOX tendrá una cuádruple cartelera: Milwaukee vs. Chicago Cubs 1:00 pm, Gigantes vs Dodgers 4:00 pm, Yankees Vs. Nacionales 7:00 pm y Arizona vs. Padres 10:00 pm.

En una temporad recortada por la pandemia del coronavirus, los equipos estarán restringidos a sus áreas geográficas, jugando 40 partidos contra sus rivales divisionales y los restantes 20 encuentros contra clubes de su misma división de la otra liga.

Cada equipo tendrá seis días libres después de la semana inaugural de la contienda.

La MLB había anunciado anteriormente que este año no habrá Juego de Estrellas por segunda vez en la historia y primera desde 1945. El choque que estaba programado para jugarse en el Dodger Stadium fue reprogramado para el 2022, con Atlanta manteniendo el certamen en el 2021. Mientras una temporada regular recortada a casi un tercio reduce la posibilidad de que los jugadores puedan desafiar récords de acumulación, aumenta la probabilidad de que alguno consiga un elevado porcentaje en algún liderato.

En 2019, se pegó la mayor cantidad de jonrones en la historia, pero apenas tres jugadores alcanzaron 20 o más en los primeros 60 juegos de sus equipos: Christian Yelich, de Milwaukee, lideró MLB con 22, mientras que Cody Bellinger, de los Dodgers, y Pete Alonso, de los Mets, empataron con 20.