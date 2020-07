La MVP de la WNBA Elena Delle Donne dice toma 64 pastillas al día para combatir la enfermedad de Lyme

Delle Donne, quien dirigió a los Mystics a su primer campeonato de la WNBA el año pasado, ha sufrido la enfermedad de Lyme durante más de 10 años y ahora, debido a la decisión de la liga, enfrenta la misma difícil decisión que millones de otros estadounidenses. A saber, si debería o no arriesgar su salud por un cheque de pago.

Debido a la pandemia, la WNBA está jugando una temporada acortada de 22 juegos en una burbuja de Florida, pero eso está lejos de ser totalmente seguro. Como se ha demostrado con la reciente serie de pruebas positivas en torno a las ligas que están volviendo a jugar, COVID-19 tiene una forma de entrometerse en cualquier entorno. En un hilo de Twitter, Delle Donne dijo que si bien quería estar con sus compañeros de equipo, su sistema inmunológico comprometido lo hacía arriesgado.

En un ensayo para el Players ‘Tribune publicado el miércoles, Delle Donne escribió sobre los límites exactos que tuvo que atravesar para mantenerse sana mientras lucha contra la enfermedad de Lyme.

Tomo 64 pastillas al día.

Sesenta y cuatro pastillas: eso es 25 antes del desayuno, otras 20 después del desayuno, otras 10 antes de la cena y otras 9 antes de acostarse.

Tomo 64 pastillas al día y siento que me está matando lentamente. O si no me está matando, directamente, entonces al menos sé una cosa con certeza: es realmente malo para mí. A largo plazo, tomar tanta medicina en ese régimen regular es simplemente malo para usted. Es literalmente un truco elaborado que juegas contigo mismo, una mentira que le cuentas a tu cuerpo para que siga pensando que todo está bien.

Cuando solicitó la exención médica, Delle Donne dijo que presentó informes detallados de su médico de atención primaria y del médico del equipo de Mystics, que atestiguan la gravedad de su condición y el riesgo potencial que enfrenta en relación con COVID-19. El panel de la WNBA negó su solicitud, dice, sin siquiera hablar con ella. En el ensayo, Delle Donne desgarró la WNBA por sugerir que está fingiendo cualquier parte de su enfermedad solo para obtener un cheque de pago.

Lo que escucho en su decisión es que soy un tonto por creerle a mi médico. Que estoy fingiendo una discapacidad. Que estoy tratando de “salir” del trabajo y aún cobrar un sueldo.

No tengo dinero para jugadores de la NBA. No tengo ganas de ir a la guerra con la liga por esto. Y no puedo apelar.

Sí … me atraparon.

Es por eso que jugué en la final el año pasado con TRES DISCOS HERNADOS EN MI ESPALDA.

Es por eso que hago ejercicio durante los siete meses del año cuando no estamos en temporada, cuando nadie me está mirando, cuando no estoy cobrando el salario de mi jugador.

Es por eso que he metido mi cuerpo de 6’5 “en tantos vuelos en clase turista que casi olvido lo que es tener piernas y pies que no están peligrosamente hinchados.

Por eso tomo 64 pastillas al día.

Porque soy el tipo de jugador que crea una condición para evitar jugar baloncesto.

Me descubrieron.

Según Delle Donne, también firmó una cláusula de no apelación, lo que significa que la decisión del panel es final. Todavía no ha dicho si planea o no jugar esta temporada, pero es ridículo que esté en esta posición para empezar.

Como señaló nuestra propia Michelle Martinelli a principios de esta semana, los CDC no incluyen la enfermedad de Lyme como una de las afecciones médicas que aumenta el riesgo de síntomas adversos de COVID-19, lo que podría ser la razón por la cual el panel de médicos de la WNBA difiere tanto de Delle El médico personal de Donne.

Aún así, el punto subyacente aquí es que no sabemos mucho sobre el coronavirus ni sobre la enfermedad de Lyme, lo que deja demasiado riesgo sobre la mesa.

Como dijo Delle Donne, se enfrenta a una elección que millones de otros estadounidenses también enfrentan cuando se trata de la pandemia, tratando de decidir entre la estabilidad financiera y su salud en general. Es una situación insostenible, en la que nadie debería estar.