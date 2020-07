Diulka  Pérez: no creo en los fracasos, creo en poner más corazón la próxima vez

La ex candidata a diputada por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, Diulka Cristina Pérez, manifestó este jueves que el no salir victoriosa en las elecciones del pasado 5 de julio no la va amilana porque no cree en lo fracasos.

“No soy gente de amilanarme, no creo en los fracasos, creo en ponerle más corazón, alma y trabajo la próxima vez”, escribió en Instagram.⠀

Manifestó que inició el camino empezó y con Dios delante no se va a detener.

Agradeció a quienes confiaron en su propuesta política, a los que estuvieron y pusieron todo su esfuerzo e ilusiones en lo que calificó como una experiencia enriquecedora, humana y “hasta divertida” como esta campaña política.

La comunicadora además extendió sus agradecimientos a quienes quedaron sorprendidos porque pensaron que solo era una cara bonita de tv y han reconocido una inmensa capacidad de trabajo y liderazgo. ⠀⠀

“Gracias a quienes les abrieron las puertas de sus programas, de sus espacios, gracias a quienes me hablaron sin maquillajes sobre lo bueno y lo malo de este camino”, escribió Pérez.