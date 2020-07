Víctor Oladipo no descarta regresar con los Pacers

Hay jugadores que, sin dudas, cambian radicalmente la ecuación de un equipo. Tenerlos o no, realmente, modifican por completo los contextos.

Cuando el 3 de julio se anunció que Victor Oladipo no iba a ser parte de la reanudación de la temporada, el efectó dominó hizo que los Pacers de Indiana pasaran de ser un equipo competitivo y con chances de generar algún dolor de cabeza en la Conferencia Este (actualmente quinto con récord de 39-26), a uno que tendría un techo que no le proyectaba un camino de éxito en los playoffs.

Sin embargo, las últimas horas fueron de renovación de esperanza para el conjunto de Nate McMillan, porque su estrella podría saltar a la cancha en Walt Disney World.

“Estoy yendo hacia una dirección positiva, y espero que cuando llegue el momento de los partidos pueda ser capaz de jugar. Estoy haciendo lo mejor día a día para eso”, explicó ayer Oladipo en la atención virtual a la prensa.