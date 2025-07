El dominicano tendrá la oportunidad de mostrar su talento durante la Summer League junto a los Suns de Phoenix

República Dominicana se encuentra a la espera de que el próximo dominicano en uniformarse y llegar a la NBA como jugador regular llegue y sus esperanzas, en ese sentido, se encuentran colocadas en Koby Brea, quien fuese seleccionado en el Draft de Novatos 2025, durante la segunda ronda por los Golden State Warriors y posteriormente fuese cambiado, casi de inmediato, hacia Phoenix Suns, equipo que se encuentra a las puertas de un proceso de reconstrucción tras la salida de Kevin Durant.



Brea, de padres dominicanos, pero nacido en la ciudad de Nueva York, es un guard de seis pies, siete pulgadas, con una gran capacidad de tiro de tres, herramienta que utilizó junto a Kentucky de manera efectiva en su única temporada con ellos, encestando el 43.5 por ciento de sus tiros realizados (93 de 214). De hecho, sus 93 tiros de tres encestados empataron la séptima mejor marca en una temporada para el programa universitario. Esto apunta a que, en medio de un roster lleno de guards, como es el de los Suns, Brea tiene una herramienta que lo hace destacar de manera significativa.



ESPN Digital tuvo la oportunidad de conversar con Koby Brea durante una sesión de disponibilidad para medios organizada para la NBA y el dominicano destacó que se siente listo para representar al país junto al equipo.



“Para mí, obviamente, siempre ha sido un sueño desde que era niño (jugar en la NBA), entonces es un momento súper especial, porque sé por toda la gente que lo estoy haciendo, no soy solamente yo, es por mi familia, por mi país, por toda la gente que me apoyado en el camino (…) Estoy súper orgullo por ser seleccionado por una organización bastante buena, así que estoy listo para jugar y seguir representando al país”, dijo Brea a ESPN Digital.



Sobre retos, Brea sabe que ahora tendrá otro tipo de calendario y deberá adaptarse a requisitos de viaje y tiempos de juego que no ha experimentado a nivel universitario, pero destaca su disposición para aprender y preguntar a veteranos de su equipo.



“Creo que me he preparado bastante bien para juga en este nivel (…) Yo creo que, sabiendo que la competencia, obviamente, va a ser más fuerte y hay que prepararse para jugar todos los días (…), hay muchos más viajes, más juegos, hay que seguir trabajando en el juego, fortalecer, buscar una rutina para descansar (…), pero sé que soy alguien que le gusta aprender mucho a la gente que lo haya estado haciendo, por lo que voy a estarle haciendo miles de preguntas a jugadores y coaches, a cualquier persona que me pueda ayudar”, indicó Brea.



Brea señaló que lo que ha conversado con la gerencia de los Suns es que jugará en la NBA Summer League que inicia el próximo sábado 5 de julio, con la primera oportunidad de Brea de uniformarse con el equipo el 11 de julio cuando se enfrenten a Washington Wizards.