Sánchez trabaja en manejo de picheos

Al igual que millones de estudiantes alrededor del mundo quienes vieron sus años escolares interrumpidos por la pandemia del coronavirus, Gary Sánchez experimentó con aprendizaje a distancia después de que los entrenamientos primaverales fueron suspendidos.



En vez de matemáticas o ciencia, el receptor dominicano de los Yanquis estaba estudiando el arte de cuadrar picheos. Tras regresar a la República Dominicana a finales de marzo, Sánchez prosiguió a seguir un programada desarrollado para él por el nuevo coach de la receptoría Tanner Swanson, a menudo compartiendo videos de sesiones y consultando por Internet para medir su progreso en el curso intensivo para robar strikes de los Bombarderos.

“Definitivamente siento que he mejorado”, indicó Sánchez. “Quiero decir que de manera definitiva he mejorado, especialmente con pitcheos abajo en la zona. Al mismo tiempo, todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Pero para eso estamos aquí, para seguir mejorando”. La pasada campaña, los Yanquis creyeron que Sánchez batalló para convencer a los umpires que los strikes justo en el borde de la zona deberían de ser marcados, una deficiencia que provocó la contratación de Swanson. Bajo la tutela de Swanson, Sánchez está aprendiendo a atrapar, tirar y bloquear con su rodilla anclada al suelo, sin importar si hay o no corredores en base.

De acuerdo con Statcast, Sánchez generó una calificación de menos-4 en carreras evitadas por cuadrar picheos el año pasado (lugar 49) y tuvo una tasa de strikes marcados del 47% en picheos justo en el borde de la zona, ligeramente por debajo del promedio de la liga. Swanson dijo que él y Sánchez se comunicaban cada semana durante el paro de labores.

“Gary cuenta con una instalación de entrenamiento en su hogar que utiliza para hacer sus ejercicios, entonces él me enviaba los videos y yo le daba mi punto de vista”, explicó Swanson.

Peña aspira estar en la rotación de los Angelinos

Tras someterse a una cirugía para reparar un desgarre de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha en agosto, el derecho dominicano de los Angelinos, Félix Peña, dijo que está completamente recuperado y listo para cualquier rol que los Angelinos tengan para él en la truncada temporada de 60 juegos. “Físicamente, me siento al 100% y listo para lo que sea”, dijo Peña