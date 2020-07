Ganaderos se desvinculan de comunicado emitido por Confenagro

Ganaderos reitera su carácter de órgano gremial, asesor y apartidista

Santo Domingo.- El Patronato Nacional de Ganaderos aclaró este viernes que no ha participado ni participará de ningún juicio de valor sobre el desempeño de las salientes ni las entrantes autoridades del sector agropecuario, ni tiene intenciones de sugerir a ninguna persona para que sea nombrada en el Gobierno que inicia el 16 de agosto.

En respuesta a un comunicado público emitido por la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO), en el que se le relaciona con valoraciones sobre el desempeño de las autoridades actuales de Agricultura, el Patronato reafirmó su carácter gremial y apartidario.

La entidad recordó que, por mandato del decreto no. 2204-68 del 22 de marzo del año 1968, tiene la obligación de asesorar y acompañar a las diferentes gestiones del Poder Ejecutivo en materia de ganadería y agropecuaria. Por tanto, no puede, no debe y no quiere figurar en ningún espacio ni acción que vaya más allá de lo establecido en la norma que le ha dado origen.

“Deseamos el más grande de los éxitos a las nuevas autoridades y continuamos en la disposición de colaborar, desde nuestro espacio, en los trabajos de desarrollo del sector ganadero y relanzamiento de la agropecuaria nacional, que es la vía más idónea para reactivar la economía, generar empleos y producir divisas en medio de la crisis de salud que afecta al país y al mundo”, concluye el comunicado.

A continuación el texto íntegro.

Patronato Nacional de Ganaderos

Una aclaración necesaria

El Patronato Nacional de Ganaderos extiende sus más sinceras felicitaciones al presidente electo Luis Abinader Corona, y a su compañera vicepresidenta, Raquel Peña, por el triunfo alcanzado en el pasado certamen electoral.

Al mismo tiempo el Patronato reafirma su carácter gremial y apartidario, y se desliga del comunicado reciente mediante el cual, y de manera inconsulta, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) vincula a la entidad con juicios de valor sobre la política agropecuaria del saliente gobierno y con reflexiones acerca de posibles nombramientos del nuevo gabinete gubernamental.

Por mandato del decreto no. 2204-68 del 22 de marzo del año 1968, el Patronato Nacional de Ganaderos tiene la obligación de asesorar y acompañar a las diferentes gestiones del Poder Ejecutivo en materia de ganadería y agropecuaria. Nuestra institución no puede, no debe y no quiere figurar en ningún espacio ni acción que vaya más allá de lo establecido en la norma que le ha dado origen.

Deseamos el más grande de los éxitos a las nuevas autoridades y continuamos en la disposición de colaborar, desde nuestro espacio, en los trabajos de desarrollo del sector ganadero y relanzamiento de la agropecuaria nacional, que es la vía más idónea para reactivar la economía, generar empleos y producir divisas en medio de la crisis de salud que afecta al país y al mundo.

¡Muchas gracias!