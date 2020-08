Dominicana Pierina Sánchez se encamina a conquistar distrito 14 del concejo municipal por el Bronx 

La dominicana Pierina Sánchez se encamina a conquistar el distrito 14 del concejo municipal por el Bronx en el 2021.

Sánchez cuenta con experiencia laboral en el sector público y privado y una alta preparación académica a la altura.

La joven se graduó de la Universidad de Harvard con una beca y obtuvo una Maestría en Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton. Conocedora de los principales problemas del distrito 14 donde aspira a ser concejal en el 2021.

La joven líder de la comunidad considerada como la dominicana más joven en trabajar en la Casa Blanca en el gobierno de Obama y luego como planificadora urbana en la Asociación de Planificación Regional.

Pierina Sánchez fue asesora Principal de Vivienda, Desarrollo Económico y Trabajo en el concejo municipal –alcaldía de New York, donde abogó por políticas progresivas de vivienda, desarrollo económico y uso de la tierra, y recursos para NYCHA.

En el 2010, pasó 2 años trabajando en la oficina del Distrito 14 del Consejo de la Ciudad. Trabajó con organizaciones comunitarias para incluir miles de voces de personas de bajos recursos, inclusivo de inmigrantes y de comunidades de color.

Pierina es Afro-Dominicana, hija de inmigrantes y residente del Bronx de toda la vida. Nació en University Heights y fue criada en Kingsbridge, donde su familia se esforzó por hacer una vida para ella y sus hermanos.

Aprendió el valor del trabajo a una edad temprana – viendo a sus familiares vender naranjas, conducir taxis, cuidar edificios, limpiar los pasillos de las escuelas– para asegurasen de que los jóvenes tuviesen oportunidades de educación y acceso a otros beneficios en este país.

Pierina es una orgullosa alumna de las escuelas públicas del Bronx P.S. 46 y M.S. 45, y la Academia de Mount Saint Úrsula. Ella conoce el valor de los programas públicos para jóvenes porque el programa Upward Bound de Bronx Community College la ayudó a sobresalir. Luego se graduó de la Universidad de Harvard con una beca y obtuvo una Maestría en Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton.

Carrera

Desde la Casa Blanca hasta la Junta Comunitaria 5 del Bronx, y desde abogacía en la planificación urbana hasta el Ayuntamiento, Pierina y seguirá luchando por las familias inmigrantes, la justicia racial, el alojamiento asequible y los buenos empleos.

Pierina comenzó su carrera en el servicio público en el verano de 2007, cuál experiencia la impulsó a una carrera en políticas públicas y planificación urbana. Ella abogó por expandir los programas de educación temprana en Agenda for Children Tomorrow y ayudó a las familias inmigrantes a estabilizar su estatus en los EE. UU. En el 2010, pasó 2 años trabajando en la oficina del Distrito 14 del Consejo de la Ciudad, abogando por los derechos y servicios de miles de sus vecinos. En este puesto, también aseguró millones de dólares en fondos de la Ciudad para organizaciones sin fines de lucro y escuelas de la comunidad, incluidos los fondos para construir la ubicación de Harrison Circle del Centro de Salud Morris Heights.

Después del programa de su maestría, Pierina sirvió en la Casa Blanca de Obama y luego como planificadora urbana en la Asociación de Planificación Regional. En RPA, Pierina se comprometió con la misión de que cualquier plan a largo plazo para la región de Nueva York debe construirse sobre una base de equidad y justicia social.

Se asoció con organizaciones comunitarias como Community Voices Heard, New York Communities for Change y Se Hace El Camino al Andar (Make the Road) para incluir miles de voces de inmigrantes y comunidades de color de ingresos bajos a moderados. Juntos le dieron forma al proceso crítico de planificación. Durante este tiempo, Pierina también fue miembro de la Junta Comunitaria 5 del Bronx y luchó para dirigir recursos necesarios a nuestra comunidad a través de la rezonificación de Jerome.

Más reciente, Pierina fue Asesora Principal de Vivienda, Desarrollo Económico y Trabajo en el Ayuntamiento, donde abogó por políticas progresivas de vivienda, desarrollo económico y uso de la tierra, y recursos para NYCHA. Cuando golpeó COVID-19, el trabajo de Pierina giró en función de la respuesta de la Ciudad y ella se enfoco en cerrar las brechas de servicio a las comunidades de color y de bajos ingresos más afectadas. Junto con sus colegas, presionó para agregar sitios de prueba, distribuir equipos de protección y garantizar que el sistema de entrega de comidas llegara a todos los neoyorquinos que lo necesitaran. Pierina también desarrolló un plan de acción para proteger a nuestros vecinos en NYCHA.

Hoy, Pierina es profesora en el Instituto Pratt, donde enseña un curso sobre gentrificación y políticas públicas y también es investigadora principal en el Centro Pratt para el Desarrollo de la Comunidad, trabajando por una recuperación justa de la pandemia de COVID-19 que se enfoque en los más afectados y los más vulnerables.

Cuando ella no está sirviendo al público, Pierina disfruta practicar sus habilidades de taekwondo y baile de salsa!