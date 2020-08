William Levy celebra sus 40 años

El popular actor cubano William Levy está cumpliendo 40 años, decidido a regresar al mundo de las telenovelas, que le abrió las puertas al estrellato hace varios años.

El galán de telenovelas, modelo, guionista y productor –que nació el 29 de agosto de 1980 en Cojímar, La Habana– celebró su cumpleaños 39 con la apertura de su restaurante Level29 en Miami.

Para el inicio de su cuarta década de vida, Levy, tras probar suerte un tiempo en Hollywood, ha decidido regresar al género que lo convirtió en uno de los actores más cotizados de América Latina y Estados Unidos.

"Llega un momento en el que uno tiene que aceptar las cosas. En Hollywood no están listos para entender que los latinos no cabemos dentro de ninguna cajita. Me decían que era demasiado rubio para ser latino, demasiado latino para ser americano. Sí, hay más oportunidades, pero son para los que tienen un aspecto que responde a los estereotipos existentes", dijo el actor a EFE el año pasado.

Para aportar su grano de arena a la lucha contra los estereotipos de la industria, el actor lanzó su productora William Levy Entertainment, con la que estrenó el filme En brazos de un asesino y tiene en preproducción la comedia The Last Canadian Virgins.

Con su productora, el actor busca darle visibilidad a historias de latinos en Estados Unidos y abrir las puertas a actores y actrices de esa comunidad.

Durante su temporada en Hollywood, William Levy participó en películas como The Single Moms Club, Addicted y Resident Evil: The Final Chapter.

Levy regresará a las telenovelas luego de un largo periodo de ausencia, con la nueva versión de Café con aroma de mujer, junto a la popular actriz colombiana Carmen Villalobos.

Su última telenovela fue Tempestad, en 2013. Aunque en varias ocasiones aseguró que quería algo más en su carrera que ser un galán de telenovelas, nunca cerró completamente la puerta a este mundo.

Levy salió de Cuba a los 15 años junto a su familia. Actualmente, mantiene una relación con la actriz mexicoamericana Elizabeth Gutiérrez, con quien tiene a sus hijos Christopher, de 14 años, y Kailey, de 10, con quienes se mudó recientemente a la casa que siempre soñaron.