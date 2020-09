Presidente Abinader recibe influencers en Palacio Nacional

El presidente Luis Abinader, compartió la tarde de este miércoles un almuerzo con influencers, comunicadores y creadores de contenido de la industria del entretenimiento, para compartirles distintos temas del ámbito nacional, como el plan de Gobierno ante la crisis que enfrenta el país debido al COVID1-19 y para escuchar sus inquietudes y la de sus seguidores.

En el almuerzo estuvieron presente: Raeldo Lopez, Enrique Quailey, Lorenna Pierre, Bolivar Valera, Elvis Manuel de Jesús mejor conocido como (El Nagüero), Juan Carlos Pichardo, Yarissa Rodríguez, Iamdra Fermin, Victor Baujour (Las ocurrencias de Victor), María Angélica, Rosmery Herrand, Gabi Desangles, Ramcelis de Jesus ( La More), Jean Villa Nueva (El Panda), Juaris Moneró (La Bloguel), Alejandra Gil (Alejate Con ale), Gary De arriba (Andariego godo), Maria Contretas (Mochilera para el mundo) y Liondy Ozoria.

Los invitados fueron recibidos por el mandatario Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel peña, la directora de comunicaciones y vocera de la presidencia Milagros Germán, el ministro administrativo José Paliza y el ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla.

Los creadores de contenido agradecieron la invitación del presidente Abinader por la oportunidad de poder expresar sus inquietudes, ser escuchados y tomar en cuenta sus planteamientos.

Enrique Quailey

“Todo un gusto, y agradecer a nuestro Presidente @luisabinader por la invitación al almuerzo con colegas de la comunicación e Influenciadores, para que cada quien expresara su sentir de las cosas y que debemos de mejorar de ambas partes. Un buen diálogo y un honor que nos tomara en cuenta. #Gracias #RD “

Raeldo Lopez

"Almorzar con un presidente es siempre un gran honor, pero almorzar con uno con el que te identificas y te representa, es un gran privilegio. ARRIBA R.D"

Maria Contretas (Mochilera para el mundo)

"Que bien se siente que te escuchen, yo llevé una lista de ideas que surgieron en cuarentena y que me gustaría que funcionen en nuestro país. Las tenía ahí, pensando que la vida me iba a dar la oportunidad de poder planteárselas a ellos en algún momento. Ese momento llegó y aunque me moría de nervios por dentro, levanté la mano en varias ocasiones y hablé."

Ramcelis de Jesus (La More)

"Que chulo es poder compartir y debatir ideas entre colegas. Gracias a nuestro presidente @luisabinader y a nuestra queridísima @milagrosgerman por la invitación al palacio. Estoy MÁS que segura de que está haciendo un excelente trabajo y lo seguirá haciendo"

Juan Carlos Pichardo

"En El día de hoy, un grupo de comunicadores e influencers del país, Fuimos invitados a un almuerzo con nuestro presidente @luisabinader, en el cual hablamos de temas culturales, turisticos, ley de cine, ley de medios audiovisuales, tema impositivo para las micro,pequeñas y medianas empresas, entre otros. Hoy aportamos un granito de arena, siendo portavoz de las necesidades de nuestro país y lo que nos preocupa como jóvenes. Gracias por las atenciones señor presidente."