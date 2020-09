Ozuna contará la “odisea” de su vida en el cine

La estrella de la música urbana revela que vivió unos días difíciles que lo llevaron a pensar en dejar la música y suicidarse

Ozuna acaba de presentar su nuevo disco, que tiene como título ENOC, una producción que espera que sea del agrado de sus seguidores, aun sabiendo que no es fácil convencer a un público cuando se tienen millones de fanáticos.

“Es bien fácil cuando comienzas, pues es el auge, es el apogeo, pero después se te hace complicado, porque hay mucha fiebre, hay muchas temporadas, hay mucha aceptación, todo el mundo escribiéndome. La gente vuelta loca con el disco, vamos a esperar el tiempo, el tiempo es el que decide. Seguimos haciendo más música”, expresó “El negrito de ojos claros” en una entrevista en el canal Alofoke Sin Censura”, del comunicador y empresario Santiago Matías.

Juan Carlos Ozuna Rosado, nombre de pila del ídolo del reguetón está satisfecho de todos sus colegas, Wisin, Arcángel, Cosculluela, Myke Towers, Juanka, Camilo, Nicky Jan, J Balvin, Chencho, entre otros que participan en ENOC.

“Estoy agradecido de por vida, porque realmente pusieron su granito de arena para que esto pase. Vienen muchas cosas más, incluyendo colaboraciones con artistas dominicanos”, dijo.

Ozuna ha estado adelantando parte del contenido que trae su álbum. Logró un rotundo éxito en los últimos meses con la versión original de “Caramelo”, que sobrepasa los 215 millones de visualizaciones en YouTube, y con esta conquistó la primera posición de plataformas de streaming, como Spotify o Apple Music, además de ser certificada #1 como la canción más importante en países como España y Estados Unidos.

También se ha coronado con el comeback de “Gistro amarillo”, una refrescante versión del pegajoso himno de Wisin, que alcanza los 87 millones de visualizaciones.

Y ahora se roba toda la atención de la industria musical con la fuerza de “Enemigos Ocultos”, un potente junte con sus colegas Myke Towers, Arcángel, Cosculluela, Wisin y Juanka.

En la pantalla grande

Como si fuera poco, adelantó que ya está preparado para el próximo álbum y para otros proyectos que verán la luz el año que viene. Uno de ellos es su nueva película Odisea, que se comenzará a rodar en el 2021.

“Es algo que va a inspirar a muchas personas, va a inspirar muchos artistas, muchas personas que quieren ser artistas”, dijo antes de aclarar que no es un filme de matar personas y de droga. “Yo no vengo de ahí”, sostuvo.

En el largometraje incluirá imágenes inéditas y momentos de su vida que nadie sabe.

De seguro, no faltarán los relatos de los difíciles momentos que vivió por los señalamientos con la justicia, que lo llevaron a pensar en dejar la música y atentar contra su propia vida.

“Te puedo decir que a veces me paraba en el balcón de un apartamento en Miami (Estados Unidos), y a veces pensaba y decía: ‘contra, será la mejor solución tirarme de aquí, será lo mejor’. Porque yo creo que a veces las personas aman cuando tú mueres. Te aman cuando tú mueres”, expresó el famoso cantante puertorriqueño.

“Es bien complicado tú ser artista, tu manejador, ser padre de familia, ser amigo de muchas familias que tú mantienes, ser consejero de muchas personas que tú tienes al lado. Es bien difícil, lo que pasa que la gente no entiende”, agregó.

Sin embargo, el ganador de cuatro récords Guinness dijo que la comunicación con Dios le ayudó a salir de todos estos problemas.

“Las peores batallas del mundo se ganan en oración”, sostuvo.

Frente a los ataques

Recuerda que al principio era muy difícil enfrentar los ataques, pero que luego se acostumbró. “Me hizo acostumbrarme, el momento me hizo acostumbrarme. Al principio era difícil, porque uno dice: ´contra, cuándo fue que pasó, cómo fue que pasó. Esto no era. Qué es lo que está pasando. Yo vine aquí a hacer música. Yo no soy nada de lo que la gente dice que yo soy. El que me conoce, conoce mi familia, conoce de dónde yo vengo, conoce mi corazón, conoce de lo que soy capaz”, expresó en la entrevista de Alofoke Sin Censura.

Sin embargo, cree que esos ataques son parte del movimiento que recibe un artista grande. “Busca todos los artistas grandes en el mundo, siempre lo han querido tumbar, siempre. Hay muchos que terminan en el suicidio… Pero yo soy muy fuerte, estoy agarrado de Dios, mi abuela es bien cristiana, mi abuela es mi señal, es mi ángel, es la persona que me mantuvo firme; más ver a mis hijos ahí conmigo, creciendo, mi esposa, creo que esa fue la base, el aura más fundamental, para que yo me estuviera tranquilo”, expresó.

Crecimiento

Ozuna entiende que su rápido crecimiento en la industria discográfica se debe a que entrega “música con sentido”. “Creo que la música tiene que tener algo para llegarte al corazón, tiene que tener algo especial, tiene que dialogar de algo especial, tiene que hablarte del tema específico”, afirmó.

Es por eso que cree que un artista debe cuidar las letras que consumen jóvenes y mujeres y cuidar muchas cosas en cuanto a la marca.

“Mi nombre lo tomo como una marca y cuido lo que son las letras, porque eso se va a quedar para siempre. Quiero que mis hijos y los hijos de mis hijos escuchen las letras y digan: -wao, que letras más duras-“, agregó.

Otra fórmula que le permite lograr éxito es poner el corazón en todo lo que hace y ser agradecido. Recuerda que en el inicio de su carrera le ayudaron muchas figuras como Alex Sensation, Natti Natasha y Reik.

Sostiene que trabajar en conjunto y apostar a la nueva generación es lo que ha hecho que su carrera crezca. “Apostar a lo nuevo, creer en talentos, creer en productos, en productores, creer en ustedes que son los medios, y trabajar a la par; siempre necesitamos ayuda de parte y parte en los momentos difíciles”, manifestó Ozuna.

Críticas a las canciones

Ozuna es de los que piensan que la música no influye a las personas para hacer lo malo, sino que permite que la gente haga algo bueno.

“Hay una nueva generación, nuevos jóvenes, que decidieron dejar la calle, dejar lo malo y dedicarse a hacer música, no importa cómo, están haciendo algo bien, que es música”, observó.

“La música no trae armas, no trae drogas. Cuando vamos al estudio no la hacemos con droga, ni las entregamos con droga, no. Ni con pistolas, ni con nada de eso. Eso es lo malo. Eso es lo que tienen que ponerse a atacar, en vez de ponerse atacar un dembow, un baile que es exótico, es algo que yo he visto cómo en tarima y en el mundo llena a la gente de emoción”, criticó.

Anuel y Bad Bunny

En la entrevista también habló de su relación con Anuel AA y Bad Bunny.

Sobre su trato con el intérprete de “La bebé” confesó que “nos hemos tomado cada cual nuestra esquina. Primero, porque no hemos tenido la mejor comunicación; segundo, porque hay cosas personales entre Anuel y yo que no nos han gustado, uno con el otro, y ya han lastimado un poco lo que es el sentimiento…”.

Aunque no están en el mejor momento de amistad, aclaró que de su parte “existe un respeto y cariño que nunca va a morir”.

Con relación a Bad Bunny, dijo que nunca lo ha conocido, pero que es una persona a la que respeta como ser humano y como artista. “Todavía no ha surgido la oportunidad de sentarnos… Hay muchas personas que impiden ese junte, saben que ese junte es mortal, no por mí, el tipo es un duro en lo que hace”.