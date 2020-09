Ponderan regreso de Canelo para noviembre

Después de ser reconocido en 2019 por la Asociación de Escritores de Boxeo en los Estados Unidos como el mejor peleador del mundo, la mayoría pensó que el reto de mantenerse ahí iba a ser duro para Canelo Álvarez, pero con rivales como Billy Joe Saunders para mayo, Gennadiy Golovkin en septiembre, y Ryota Murata en diciembre, el panorama era también alentador.

Evidentemente, los planes se esfumaron por la pandemia; sin embargo, no todo está perdido, a pesar de que las condiciones no sean favorables para la estrella mexicana. Existe un plan, revelaron fuentes a ESPN, de que Canelo podría volver el 14 de noviembre, como primera instancia, o el 5 o 12 de diciembre como segunda instancia, aunque tendría que ceder más de lo que muchos esperaban.

El problema es saber si llegan a un acuerdo económico. DAZN tiene un contrato con Golden Boy Promotions y Golden Boy Promotions con Canelo. De acuerdo con algunas fuentes cercanas a las negociaciones, a DAZN no le importa otro rival que no sea Golovkin, pero el kazajo ya les ha dicho que no quiere pelear ahora con Canelo.