En propuesta, Jennifer López sería jefa de Mets

Jennifer López y Álex Rodríguez no han visto que el acuerdo de Steve Cohen para comprar los Mets sea un hecho, así que se resisten a rendirse en su deseo de adquirir el equipo sin importar que el panorama no luce favorable.



“El juego no se acaba hasta que no se termina”, dijo López al New York Post. “Somos neoyorquinos y no vamos a rendirnos. Pensamos que tenemos la mejor oferta para el deporte, el equipo y la ciudad”, agregó.

Como parte de su propuesta, la pareja dijo que López, no Álex, será la persona al mando el equipo, lo que la haría la primera mujer y latina en tener ese puesto en MLB. Eso quitaría del medio la duda de si el controversial Rodríguez recibiría la aprobación de los otros dueños.

Además, López y Rodríguez dijeron que su propuesta era similar o mejor que la de dos mil 350 millones de dólares de Cohen y que garantizan una corona de Serie Mundial en 10 años.