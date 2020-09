Ministro de Salud afirma dispondrá de 12 millones de dosis vacuna de COVID-19

Sano Domingo.- El ministro de salud pública, Plutarco Arias garantizó que el país estará entre las primeras naciones en adquirir la vacuna del COVID-19 y aseguró que el Estado dispondrá de 12 millones de dosis que serán suministrados al 60% de la población, en especial para las personas con enfermedad crónicas y los envejecientes.

“Inmediantamente aparezcan vacunas para Covid-19,se dará respuesta, estamos en la lista de vacunas, tendremos alrededor de 12 millones de vacunas para el 60% de la población”, sostuvo durante una rueda de prensa del organismo de salud, las cuales han sido retomadas este martes.

Arias enfatizó que de 7000 pruebas diarias que había prometido el gabinete de salud, solo se están realizando 6,500 porque ha bajado la demanda de muestras en la población.

Afirmó que este el inicio de su gestión han reducido la ocupación hospitalaria de camas de unidad de cuidados intensivos de un 60 por ciento a un 40 por ciento, mientras que han disminuido de 30 a 26 las camas de COVID-19 y de 48 a 28 los ventiladores.

"Hay menos pacientes graves, estamos manejando la crisis mejor. Hay pacientes leves y moderados en buena cantidad pero han sido detectados en los operativos de intervenciones puntuales del COVID-19 y esto ha permitido a no lleguen a la gravedad", manifestó.

Indico además que la tasa diaria de positividad se ha disminuido un 16 por ciento. " Encontramos una tasa de positividad en 32 el día 16 de agosto y esa tasa se a reducido al 16 % y eso es un gran logro".

Reiteró que como medida principal el Gobierno aumentó en 15 millones de pesos el presupuesto destinado para la institución. Además de la afiliación 237 dominicanos a Senasa y el reforzarmiento de la vigilancia durante el toque de queda para detener el incumpliendo de las reglas del distanciamiento y del uso de mascarillas.

Dijo que Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promesecal) cuenta con los insumos necesarios para abastecer los hospitales en los últimos meses.

"Estamos en la mejor disposición de dar repuesta inmediata de calidad".

Informó que de los mil médicos a serán incorporados ya hay 400 listos, de los cuales una parte hará trabajo comunitario y los otros estarán en hospitales para el equipo médico de Covid-19.

Toque de queda

Al ser cuestionado sobre el toque de queda, Arias manifestó que se debe conservar la restricción y resaltó que si se tienen que endurecerla, lo harán.

"Toque de queda se debe definir en comisión conjunta, pero entendemos que debe quedarse; pero también hay que valorar el equilibrio respecto a la reapertura económica."

Explicó que la resolución ministerial que hay es el uso obligatorio de mascarilla en público.

Fallecimientos por COVID-19

En ese orden, el epidemiólogo Erick Pérez Then, expresó que no quedará una sola muerte sin reportar. Aseguró además serán buscadas todas las muertes que se hayan producido por COVID-19 pero que no se han reportado a a fecha.

"No estamos aún en el momento de la resolución, estamos a la espera de que puedan surgir otros rebrotes como ha ocurrido en la historia pero sin que eso sature el sistema de salud", puntualizó.

Pérez Then anunció que se realizarán boletines para conocer el alcance del coronavirus en el sector turismo.