Pacheco pide flexibiliar el mecanismo para depositar declaración

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pidió este martes a la Cámara de Cuentas brindarles facilidades a los representantes para que puedan realizar sus declaraciones de los bienes que poseen.

Pacheco informó que legisladores de todos los partidos se han quejado de que no han podido realizar el proceso, por lo que debió terminar la sesión de hoy de manera acelerada.

El legislador aclaró que no están pidiendo prórroga para los congresistas, sino la implementación de mecanismos viables para que todos los que quieran reportar su patrimonio lo puedan hacer sin contratiempos.

“Qué nosotros pedimos a la Cámara de Cuentas, ni siquiera estamos pidiendo un nuevo plazo, pero que permita en el día de hoy que todo el que quiera depositar que deposite. Pero qué ocurre, que tú no puedes depositar si previamente no lo has escaneado por la vía de la web, muy bueno, pero que ha estado presentando algunas fallas”, señaló.

Estimó que a quienes se la han presentado fallos para poder presentar el formulario digital, le acepten uno físico y que hasta ahora han depositado su declaración jurada de bienes más 50 de los 190 diputados.

“Yo tengo una persona que está haciendo fila allá desde las 6:30 de la mañana. La mía yo la tengo lista desde hace días y preparada para depositar”, afirmó el presidente de la Cámara Baja.