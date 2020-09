Danilo ante quejas por comisión organizadora: “Cuál es la importancia de estar en una maldita comisión”

Afirmó que está de acuerdo con la renovación del PLD pero que desde que se designaron las primeras dos caras nuevas “los crucifican”. “De 11 compañeros que se escogen hay dos que son nuevos para decirle al país que nos vamos a transformar para los vicios del pasado superarlos y cuando eso ocurre, lo fusilan, los fusilan porque no fuiste el que quedó en el puesto”, se quejó el dirigente del PLD. “Cuál es la importancia de estar en una maldita comisión, ni a mí me interesa estar en una comisión, y ustedes se quieren matar por estar en una comisión, lo que importa son los resultados”, subrayó.

Afirmó que si el PLD tiene millones de personas organizadas y solo el Comité Central tiene 500 “cómo diablo pueden a estar en una comisión de once los 500”. “Yo escojo 5 compañeros del Comité Político para que estén en una comisión, esa comisión solo sirve si me pusieron a mí, eso no puede ser compañeros y con estas zancadillas que queremos ponerle a todo el mundo, de quítate tú para ponerme yo, así no vamos a retornar”, expresó.

Desde que el Comité Político anunció el pasado domingo los integrantes de la comisión Organizadora del Congreso, se ha generado una avalancha de crítica. Uno de los más ácidos fue el diputado Víctor Suárez, que renunció al PLD luego de participar en la reunión con legisladores en la que Medina abochornó a los que se han quejado.

“Seguiremos sin reconocer los verdaderos líderes, saqué 16 mil 874 votos en el momento más crítico del PLD y ni así puedo trabajar a favor del único partido al que he pertenecido, a partir de ahora paso a una etapa de reflexión profunda”, escribió en su cuenta de twitter el pasado domingo.

Los exsenadores Charlie Mariotti y Euclides Sánchez, ambos del Comité Central, externaron quejas por las designaciones. “Con todo el respeto para mi Comité Político, respecto a sus decisiones del domingo, debo decir como un amigo: "tienen razón, pero poca..." Tenemos tiempo para ser más PLD y menos otras siglas disminuidas y encogidas”, escribió en su cuenta de twitter.

Sánchez advirtió que “las posiciones en el PLD deben de ser ostentadas por los dirigentes que se la merecen por su capacidad y trabajo, no podemos seguir permitiendo que las designaciones las decidan uno o varios dirigentes agrupados en una tendencia”.

La dirigente Taína Gautreau también emitió críticas a la decisión del PLD y afirmó que la decisión viola los estatutos de la organización y que es un traje a la medida de la cúpula y acusó de ser verdugo de las bases de la organización.

“En un momento en que las bases del partido, esas bases que aunque el lodo y los excrementos de la mala conducta de un grupo de funcionarios y dirigentes con poder las han embarrado, no tienen riquezas y están desprotegidas, luchan agobiadas por la incertidumbre de su futuro, aparece de nuevo su verdugo: el CP que se reparte todo que pueda tener valor político-que no hablemos del material- y le arrebata el único consuelo posible, el de hacer un Congreso transparente, inclusivo, participativo y se burla de nuevo de las bases del PLD”, escribió.

La decisión que ha generado más descontento fue el anuncio de Temístocles Montás, presidente interino, de que Juan Ariel Jiménez, Jhonny Pujals y Zoraima Cuello, integrantes de la comisión, representan la base de la organización. La comisión la encabeza Cristina Lizardo y la completan Abel Martínez, Alejandrina Germán, Melanio Paredes, Andrés Navarro, Armando García, Frank Olivares y Margarita Pimentel.