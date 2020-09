Santo Domingo.-El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, admitió este jueves, que en el PLD hubo casos de corrupción pero que a pesar de esto, no son partidarios de que haya borrón y cuenta nueva debido a que la verdad y la justicia debe prevalecer siempre por encima de cualquier cosa.

Domínguez Brito dijo que aunque los involucrados sean sus amigos, es momento de poner al país por encima de todo.

“Algunos entraron en un estado de confort que no era el correcto, en algunos casos hubo corrupción y no somos partidarios de que en esos casos haya borrón y cuenta nueva ni muchos menos, debe prevalecer siempre la verdad y la justicia por encima de todo, aun siendo mis amigos, compañeros, creo que es un momento de poner el país por encima de todo y el PLD es una fuerza que defiende el sistema democrático y que ha contribuido al país”, expresó el ex procurador general de la República, en una entrevista realizada en el programa matutino “El Despertador”.

El también abogado, indicó que ciertamente el partido morado cometió errores que indudablemente hay que cambiar pero a pesar de las caídas, hubo una militancia que trabajó y que siempre estuvo pendiente de ayudar al más necesitado. “Ese es el PLD real, el PLD que dio mucho para esta nación”.

Con relación a las declaraciones Danilo Medina, sostuvo que el ex mandatario no tenía intensión de generalizar.

“PLD ha hecho lo mejor por su país, cuando oigo hablar de corrupción la mayoría de su hombres y mujeres pueden levantar la cabeza y no tener ningún temor a defender lo que entiendan, porque trabajaron con honestidad y con capacidad de servicio desde el Congreso, ayuntamientos”, explicó.

Además, exteriorizó que a pesar de que la campaña de su partido fue muy atípica y cara como lo dijo Medina, según los análisis que hicieron instituciones independientes, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tuvo más propaganda por la simpatía que mostraban las encuestas.

“Las campañas dependen de del dinero que recibes y eso es lo que puedes gastar. Ahora que estamos en la pandemia hay que darse cuenta de qué hay nuevas realidades independientemente de lo qué pasó”.

Manifestó que el PLD se renovará y corregirá los desaciertos que cometieron para que el país se dé cuenta de la gran obra que hizo este partido mientras estuvo en el poder y puedan volver a gobernar el país en el 2024.

“Nosotros vamos a renovarnos, a fortalecernos, tenemos un Congreso lleno de entusiasmo, corregiremos los errores que haya que corregir, pero tengan las seguridad que en el 2024 el PLD va a dirigir los destinos del país, la gente se dará cuenta de la gran obra que se hizo, se dará cuenta de las reflexiones y los cambios que podemos hacer y también se dará cuenta de que seremos una gran alternativa para que el país siga avanzando”, declaró.