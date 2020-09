Danilo afirma pasada campaña del PLD ha sido la más cara en la historia 

El expresidente Danilo Medina y líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lanzó fuertes críticas a los dirigentes de la organización que critican al Comité Político y aseguró que los peledeístas se acostumbraron a “pedir logística hasta para buscar sus hermanos y llevarlos a votar”.

“Es verdad o es mentira eso, ustedes no soportaban la presión para que buscaran dinero para que hicieran la campaña porque los compañeros no querían moverse sino había logística, la campaña más cara de la historia del país tuvimos nosotros que montarla ahora, el que trabajó conmigo sabe lo que nos pasó a nosotros en la campaña porque ya nadie quería hacer nada si no había dinero por el medio y un partido que cayó en esa condición no se merecía tener el poder”, expresó durante una reunión con legisladores de la organización y otros dirigentes.

Medina señaló que dirigentes del PLD con salarios de 80 mil y 90 mil pesos cuando vayan al sector privado se darán cuenta cuál es su verdadero valor en el mercado laboral. “Estaban inconformes, inconformes, familias completas recibiendo cheques y había rogarles para que fueran hacer el trabajo que el partido requería, todas esas cosas pasaron en estos años porque nos acomodamos al poder”, señaló.

Sostuvo que una de las razones que llevó al PLD a recibir el rechazo de la población es que observa que todos los miembros de una familia tienen trabajo y “al vecino del lado no le pueden conseguir un trabajito”. “Entonces eso nos lo cobraron también, ustedes tienen que sacudirse y sacudir todo el partido, a mí me llenaba de angustia cada vez que recibía un compañero y lo que me pedía era el hijo allí, al hermano allí, la mujer allí, y el partido por qué no me lo traes porqué es a tu familia nada más que tu quieres ayudar y el resto que se lo lleve el mismo diablo si es posible”, subrayó.

“Hay dos tipos de personas, el que está dentro del gobierno y el que está fuera del gobierno, una misma persona a veces es totalmente diferente cuando está fuera del gobierno, yo lo he visto, yo lo conozco, y sé quiénes son, pero de ahí a generalizar que a los funcionarios se les fue el puesto a la cabeza, no está bien, no está bien; segundo el Comité Político ahora no sirve, pero ganó en el 2004, ganó en el 2006, ganó en el 2010, ganó en el 2012 y ganó en el 2016 y perdió ahora y ya no sirve”, subrayó.

Medina llamó a no culpar solo a los miembros del Comité Político y los exfuncionarios porque de seguro todo el mundo cometió algún error. “Esto fue en caída libre, nosotros comenzamos ganando 26 senadurías y semana tras semana bajamos de 26 a 22; de 22 a 18 y de 18 a 12 y nos paramos de contar porque pensamos que nos la iban a quitar todas”, reveló. Sostuvo que eso no es culpa de ningún funcionario sino de los candidatos.

“Como dice Elpidio hay funcionario que con lo que ganaban en sus puestos son millonarios, legales, porque son ingresos legales, pero ahora están acabando con su partido, con 13 ó 14 dándose esa buena vida, pero ya salieron y ahora están acabando porque quieren ser simpáticos con los que están descontentos para ver que yo consigo en este proceso electoral porque hay mucho oportunismo de muchos compañeros nuestros”, subrayó.